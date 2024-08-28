Общество

Сорвавший капремонт себежской школы подрядчик не смог оспорить включение в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Псковской области признал законным решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, который должен был провести работы по капитальному ремонту Себежской основной общеобразовательной школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Между администрацией Себежского района и фирмой «Дан-Строй» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания себежской школы

В процессе работ заказчик установил ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по муниципальному контракту, отставание от графика производства работ, что послужило основанием для вынесения администрацией Себежского района решения об одностороннем отказе от контракта.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области оценило действия подрядчика и включило «Дан-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков. В своем решении антимонопольный орган указал, что объем выполненных обществом работ за месяц до окончания срока их выполнения не превысил 27% от общего объема работ по контракту.

В свою очередь «Дан-Строй» обратились в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к администрации Себежского района о признании недействительным отказа от исполнения контракта. 27 февраля Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении требований.

Также общество обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании незаконным и отмене решения о включении сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков. 29 августа 2024 года Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении требований фирмы.