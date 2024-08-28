Общество

Неустойчивая погода ожидается в Псковской области в сентябре

В первой декаде сентября погода в Псковской области будет определяться преимущественно влиянием антициклонов, что обусловит преобладание сухой погоды с выраженным суточным ходом температуры воздуха. Во второй и третьей декадах сентября на погоду в Псковской области преобладающие влияние будут оказывать циклоны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В первом месяце осени будет наблюдаться неустойчивая погода с переменной облачностью и частыми осадками. Температурный фон в течение месяца ожидается повышенным по сравнению с климатической нормой. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 80-120% от климатической нормы.

В начале месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах +18 - +23 градусов, в отдельные дни прогрев составит +24 - +26 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах +9…+14 градусов.

В середине и конце месяца преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах +14 - +19 градусов, преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах +6 - +11 градусов, с отдельными понижениями до +3 - +6 градусов. Также в конце сентября ожидается волна тепла, когда дневные температуры могут опять повыситься до +20…+23 градусов.