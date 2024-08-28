Расписание поезда «Дно – Новосокольники» изменится в сентябре

В связи с необходимостью предоставления окон в сентябре изменится расписание движения поезда №6511 «Дно – Новосокольники», говорится в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
2 сентября: поезд следует до станции Стримовичи действующим расписанием:
- Стримовичи 11:49– 11:50,
- Самолуково 12:06 – 12:07,
- Киселевичи 12:33 – 12:34,
- Шубино 12:46 – 12:47,
- Новосокольники прибытие в 13:02.
9, 16, 23 и 30 сентября:
- Дно отправление в 8:15,
- Вязье 8:32 – 8:33,
- Дедовичи 9:03 – 9:05,
- Судома 9:18 – 9:19,
- Плотовец 9:30 – 9:32,
- Чихачево 9:46 – 9:48,
- Ашево 10:02 – 10:04,
- Лозовицы 10:17 – 10:19,
- Сущево 10:36 – 10:38,
- Загоскино 10:51 – 10:52,
- Локня 11:08 – 11:10,
- Стримовичи 11:23 – 11:25,
- Самолуково 11.41 – 11.43,
- Киселевичи 12:09 – 12:10,
- Шубино 12:22 – 12:23,
- Новосокольники прибытие в 12:38.