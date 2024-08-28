Расписание поезда «Дно – Новосокольники» изменится в сентябре

Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и присвоил ему орден Андрея Первозванного

Пассажирка пострадала при столкновении двух машин в Пскове на улице Инженерной

Более тысячи человек посетили фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском округе

В России могут приступить к переводу ЕГЭ и ОГЭ в компьютерный формат к 2030 году