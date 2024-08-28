Общество

Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики

«Бабье лето» придет в Псковскую область во второй половине сентября или в октябре. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем на ближайшее время теплую погоду. "Бабье лето" наступит во второй половине сентября или уже в октябре», - рассказала Тала Нещадимова.

По прогнозам синоптиков, с 31 августа на 1 сентября по Псковской области пройдет холодный фронт. Температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.

«Затем погода опять будет налаживаться. Мы прогнозируем от +20 до +25 градусов до 6 сентября», - поделилась Тала Нещадимова.

В конце первой декады сентября температура начнет снижаться, и к концу второй декады месяца ожидается похолодание.