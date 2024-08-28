Общество

Нарушения при перевозке пассажиров на острова водным транспортом устраняют в Печорском округе

Псковская транспортная прокуратура по обращению провела проверку соблюдения прав пассажиров водного транспорта на островах Колпина и Каменка в Печорском муниципальном округе, в ходе которой выявила нарушения в деятельности администрации муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Установлено, что к управлению катером «Обозерье» допущен работник без медицинского осмотра, соответствующая лицензия отсутствует.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).

Главе Печорского муниципального округа внесено представление. Устранение нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования - на контроле.