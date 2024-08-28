Общество

В Пскове отметили 80-летие регионального УМВД

В УМВД России по Псковской области прошел торжественный концерт, посвященный 80-летию со дня образования регионального управления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

31 августа исполнилось 80 лет со дня образования управления МВД по Псковской области.

Перед собравшимися в торжественной обстановке с поздравительной речью выступил врио начальника управления полковник юстиции Максим Гайдуков. Он выразил особые слова благодарности ветеранам за их кропотливый труд, самоотдачу и ежедневную поддержку. А также поздравил личный состав органов внутренних дел Псковской области, пожелал новых успехов в служебной деятельности, здоровья, счастья и семейного благополучия.

В торжественный день за проявленную инициативу и высокий профессионализм, продемонстрированные при раскрытии преступлений, за доблесть в службе, за высокие показатели и за заслуги в особых условиях сотрудники были награждены медалями и почетными грамотами.

От имени старшего поколения с поздравительным словом к полицейским обратился член Общественного совета при УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Анатолий Марковский.

А свои творческие подарки для всех присутствующих подготовили артисты города и ведомства: вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» и творческий коллектив УМВД России по Псковской области «Рубеж».

Также в память о всех сотрудниках, кто погиб при исполнении служебного долга, в зале прозвучала минута молчания, а у памятника сотрудникам ОВД Псковской области были возложены цветы.