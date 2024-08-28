Общество

Псковичи вошли в число победителей третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»

Два представителя бизнес-сообщества Псковской области вошли в число победителей третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства». Итоги проекта от президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели в Ханты-Мансийске. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

От Псковской области в номинациях «Гастроконцепт» и «Энотуризм» приглашение в гранд-финал получила исполнительный директор ИП Корочкин Алексей Сергеевич Наталья Деревянных. Еще один победитель от региона — директор магазина АОТандер Светлана Лебедева.

«В Ханты-Мансийске на полуфинале проекта "Мастера гостеприимства“ мы собрали лучших специалистов гостеприимства со всей страны, чтобы вдохновить их на новые достижения и вместе сделать российский туризм еще ярче. Бизнес-форум объединил профессионалов ресторанного бизнеса, туроператоров, креативной и событийной индустрий. На место в полуфинале претендовали более 35 тысяч человек со всей страны, а в Ханты-Мансийске был зарегистрирован пятнадцатитысячный участник очных мероприятий проекта. Мы продолжим создавать условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал в индустрии гостеприимства», — рассказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На протяжении трех дней участники проходили конкурсные испытания на оценку гибких компетенций, профессионального масштаба, интервью и презентовали свои проекты. Помимо оценочных испытаний для полуфиналистов четвертого сезона проекта программа форума включала в себя «Мастер-кемп: персонализированный сервис в гостиничной отрасли», деловую часть, нетворкинг, а также встречи бизнеса с представителями органов власти и местного самоуправления и культурно-развлекательную программу.

Наталья Деревянных представила проект «Улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка»). Это уникальный, как для Псковской области, так и для России в целом, проект. Суть проекта улиточной фермы «Золотая Улитка» - полный цикл от сбора и переработки виноградной улитки до приготовления готовой продукции самого высокого уровня, а также создание Центра гостеприимства для развития агротуризма.

«Гостеприимство — это основной стержень туризма, и люди будут ехать именно туда, где им рады, где им дарят заботу, любовь, помогают ощутить себя счастливым, получая новые впечатления и знакомства. А чем больше люди будут путешествовать, тем круче будет развиваться наш внутренний туризм, тем больше мы будем расти, как представители туризма, тем больше будем получать удовольствия от своей работы, даря радость людям. Наше гостеприимство становится самым мощным мировым брендом. Я счастлива стать участницей проекта и готова все с большим удовольствием развивать нашу индустрию гостеприимства, перенимая опыт других участников, а также хотела бы показать и рассказать стране на своем личном примере и своего проекта, что наш Псковский регион — это лучшее место для путешествия, для открытия нового и увлекательного! Этот проект для меня — старт в новое развитие, где с любовью я делаю свое дело», — рассказала Наталья Деревянных.

Светлана Лебедева — еще один победитель третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» от Псковской области - представила проект «Шоколад, который изменит вашу жизнь», направленный на создание линейки шоколада по уникальной технологии и рецептуре, в том числе для людей с определенном типом питания.

«Я предлагаю качественный шоколад местного производства с натуральным и полезным составом без белого сахара и животных жиров. Благодаря старинной технологии и каменным жерновам, шоколад становится нежным и шелковистым, что занимает более 60 часов. А длительный процесс созревания может длиться более трех месяцев, что раскрывает вкус и аромат какао-бобов. Проект "Мастера гостеприимства“ президентской платформы "Россия — страна возможностей“ — это новые знакомства, общение, эмоции. Еще одна ступень в моей жизни», — поделилась Светлана Лебедева.

По итогам конкурсных испытаний 49 участников из 29 регионов, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашения к участию в гранд-финале, который состоится осенью этого года.

Основным лейтмотивом программы стала культура как передача знаний и опыта в смежных отраслях индустрии гостеприимства. Эксперты из разных направлений раскрыли понимание культуры в формате TED-выступлений. Лидеры индустрии гостеприимства рассказали о принципах и инструментах внедрения подходов wow-эффекта на реальных кейсах, как создать эмоциональную связь с каждым гостем и оставить незабываемые впечатления от продукта, поговорили про культуру экологической осознанности в туризме.

Для конкурсантов были организованы встречи с наставниками, партнерами проекта, а также с представителями бизнеса и региональных органов власти. В ходе этих встреч обсуждались конкретные предложения по развитию региона и перспективы развития туризма.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. Основная его задача — создавать механизмы, направленные на поддержку профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства, вовлечение заинтересованной молодежи и формирование бренда профессии в индустрии.