Псковичи вошли в число победителей третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»

Два представителя бизнес-сообщества Псковской области вошли в число победителей третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства». Итоги проекта от президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели в Ханты-Мансийске. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области
От Псковской области в номинациях «Гастроконцепт» и «Энотуризм» приглашение в гранд-финал получила исполнительный директор ИП Корочкин Алексей Сергеевич Наталья Деревянных. Еще один победитель от региона — директор магазина АОТандер Светлана Лебедева.
На протяжении трех дней участники проходили конкурсные испытания на оценку гибких компетенций, профессионального масштаба, интервью и презентовали свои проекты. Помимо оценочных испытаний для полуфиналистов четвертого сезона проекта программа форума включала в себя «Мастер-кемп: персонализированный сервис в гостиничной отрасли», деловую часть, нетворкинг, а также встречи бизнеса с представителями органов власти и местного самоуправления и культурно-развлекательную программу.
Наталья Деревянных представила проект «Улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка»). Это уникальный, как для Псковской области, так и для России в целом, проект. Суть проекта улиточной фермы «Золотая Улитка» - полный цикл от сбора и переработки виноградной улитки до приготовления готовой продукции самого высокого уровня, а также создание Центра гостеприимства для развития агротуризма.
Светлана Лебедева — еще один победитель третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» от Псковской области - представила проект «Шоколад, который изменит вашу жизнь», направленный на создание линейки шоколада по уникальной технологии и рецептуре, в том числе для людей с определенном типом питания.
По итогам конкурсных испытаний 49 участников из 29 регионов, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашения к участию в гранд-финале, который состоится осенью этого года.
Основным лейтмотивом программы стала культура как передача знаний и опыта в смежных отраслях индустрии гостеприимства. Эксперты из разных направлений раскрыли понимание культуры в формате TED-выступлений. Лидеры индустрии гостеприимства рассказали о принципах и инструментах внедрения подходов wow-эффекта на реальных кейсах, как создать эмоциональную связь с каждым гостем и оставить незабываемые впечатления от продукта, поговорили про культуру экологической осознанности в туризме.
Для конкурсантов были организованы встречи с наставниками, партнерами проекта, а также с представителями бизнеса и региональных органов власти. В ходе этих встреч обсуждались конкретные предложения по развитию региона и перспективы развития туризма.
Проект «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. Основная его задача — создавать механизмы, направленные на поддержку профессионального развития специалистов индустрии гостеприимства, вовлечение заинтересованной молодежи и формирование бренда профессии в индустрии.