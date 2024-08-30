Общество

Светлана Степанова: Великолучане – неугомонные люди

Люди являются главным достоянием и богатством Великих Лук города, а их любовь родному городу – это прочная основа для дальнейшего стабильного развития города. Такое мнение выразила первый заместитель главы города Светлана Степанова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Светлана Степанова. Фото Андрея Николаева.

Также во время выступления на Дне Великих Лук, проходящем во время проведения выставки «Россия начинается здесь», Светлана Степанова назвала великолучан неугомонными людьми. В подтверждение этого она привела спортивные рекорды. Поставленные городом и его жителями.

«Славу нашего города приумножают талантливые спортсмены, которые ежегодно пополняют спортивную копилку Великих Лук высокими наградами, - сказала Светлана Степанова. - За последние только полтора года двенадцать спортсменов стали чемпионами России по различным видам спорта, тридцать завоевали звание чемпионов Северо-Западного федерального округа, шесть стали победителями всероссийских соревнований».

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

С 1996-го года Великие Луки ежегодно являются традиционным местом проведения Чемпионата России по воздухоплавательному спорту и Международной встречи воздухоплавателей. А в 2022 году титул «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания» зарегистрирован официально. В городе планомерно расширяется сеть спортивных сооружений. Открыты современные спортивно-оздоровительные комплексы «Стрелец» и «Айсберг».

Делегация Великих Лук. Фото Артема Татаренко

«Стрелец» - единственный на Северо-Западе комплекс, предназначенный для стрельбы из лука. На его базе развивается Псковская областная федерация по спортивной стрельбе из лука и ежегодно проходят спортивные соревнования «Надежда России». На них был поставлен рекорд России по количеству участников соревнований: более 800 человек.

«Айсберг» - современный многофункциональный комплекс с бассейном. катком и тренажерными залами. Открытие спортивного комплекса позволило привлечь к занятиям спортом еще больше жителей города разных возрастов. Сегодня на территории «Айсберга» развиваются такие виды спорта как хоккей с шайбой, плавание, фигурное катание. Появились детские и взрослые хоккейные команды, которые с успехом участвуют в различных соревнованиях, созданы любительские команды трудовых коллективов.

«Один из самых популярных видов спорта в Великих Луках – это, конечно, футбол, - продолжила перечислять Светлана Степанова спортивные успехи Великих Лук. - Поэтому у нас есть футбольный клуб «Луки-Энергия», организованный в 2013 году. А в 2018 году после встречи команды с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым клуб получил дальнейшее развитие и сегодня участвует во втором дивизионе первенства России. Великолучане – это неугомонные люди, которые неизменно участвуют в мероприятиях «Лыжня России». «Кросс наций», День физкультурника».

Великолучане приехали поддержать город на выставке. Фото Андрея Николаева.

Жители города активно участвуют в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В прошлом году выполнение нормативов ГТО приняли участие более 3000 жителей Великих Лук и 1855 получили знаки отличия.

Выставка «Россия начинается здесь» посвящена 80-летию Псковской области. Посетители могут познакомиться с достижениями каждого муниципалитета. Светлана Степанова пригласила гостей «познакомиться с нашим древним, красивым городом, пожить в нем».

«Чтобы любой город показать, такой выставки недостаточно, - пояснила Светлана Степанова, - а такой как наш – тем более. Очень приятно, что эта выставка в честь дня рождения Псковской области. Мы постарались привезти лучшее, что есть у нас».

На большой сцене выступают творческие коллективы и солисты Великих Лук, а на малой проходят мастер-классы по изготовлению свечей, раскрашиванию аэростатов и наливных яблочек.