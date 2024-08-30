Общество

Михаил Ведерников: Доверие к судебной системе растет

Псковский областной суд отмечает 31 августа 80-летие со дня образования. Дата, как и у многих региональных ведомств, на несколько дней отстает от 80-летия образования Псковской области, воссозданной после освобождения из-под немецкой оккупации в 1944 году. Псковский областной суд был образован 31 августа 1944 приказом народного комиссара юстиции РСФСР на основании указа президиума Верховного совета СССР № 801/1 от 23 августа 1944 года «Об образовании в составе РСФСР Псковской области».

Поздравления в адрес суда направил губернатор Михаил Ведерников.

«Мы видим, что с каждым годом доверие к судебной системе растет, и все больше людей с готовностью обращаются за защитой своих интересов, - говорится в поздравлении. - Убежден, что коллектив суда будет и впредь эффективно выполнять свою работу, надёжно обеспечивать защиту прав и свобод граждан, содействовать развитию судебной системы всего региона».

Глава региона пожелал коллективу областного суда крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности.