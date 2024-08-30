Общество

Псковские росгвардейцы собрали «рюкзаки добра»

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области поддержали акцию «Собери рюкзак добра», организованную общественной организаций инвалидов города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Росгвардейцы передали для подопечных организации школьников канцелярские принадлежности, наборы детского творчества, тетради и другие предметы, необходимые для успешного освоения образовательной программы.

Правоохранители поздравили ребят с предстоящим Днём знаний и пожелали успехов в учебе.

https://pln-pskov.ru/society/529360.html