Общество

Снайперы из Пскова научились поражать цели на сверхдальних расстояниях

В Ленинградской области прошел учебный сбор по подготовке снайперов, в котором приняли участие сотрудники ОМОН и СОБР Северо-Западного округа Росгвардии из Псковской, Вологодской, Архангельской, и Новгородской областей, Санкт-Петербурга, Республики Коми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе сбора со снайперами Росгвардии проведены занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности.

При ведении боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, снайперы отработали поражение целей на сверхдальних расстояниях, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня.

Кроме того, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели стрельбы из различных снайперских винтовок.

Подготовка снайперов проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Сбор завершился соревнованиями на самого меткого снайпера.