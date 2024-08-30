Общество

Клещи в этом сезоне кусают псковичей на треть реже, чем в прошлые десять лет

На территории Псковской области за неделю с 22 по 28 августа в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 127 человек, в том числе 25 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 28 августа с начала сезона по поводу присасывания клещей обратились 2350 человек всех возрастов, что на 32,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы. Если выделить из этого числа детей, то их с начала сезона клещи покусали 667 раз, что также на 17,8% меньше среднемноголетних недельных данных за десять лет.

Если сравнивать только с прошлым годом, то в 2023-м с начала сезона и по конец августа клещи укусили 2666 человека, в том числе 717 детей.