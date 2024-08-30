Общество

Россияне смогут бесплатно пользоваться «Госуслугами» и «ВКонтакте»

Россияне теперь могут бесплатно с точки зрения интернет-трафика пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами, а сейчас это «Госуслуги» и «ВКонтакте», неделю подряд вместо 24 часов, новые правила вступили в силу 1 сентября 2024 года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

Речь идет об услуге «Доступный интернет», которую можно подключить даже при отрицательном балансе на своем счете у операторе связи. Срок действия услуги теперь составляет семь дней с момента подключения, далее она автоматически отключится. Для повторного использования ее необходимо подключить заново.

Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте».

Программа «Доступный интернет» реализуется в России по поручению президента. Обязанность операторов связи предоставлять гражданам бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам закреплена в законе «О связи».