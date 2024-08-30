Общество

Сергей Вострецов: Принятие закона об оплате сверхурочных с учетом премии — это хороший знак

Принятие закона об оплате сверхурочных с учетом премии — это хороший знак, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

С 1 сентября в России начал действовать закон, который внёс изменения в статью 152 Трудового кодекса, регулирующую оплату сверхурочного труда. Эти поправки разработаны с целью увеличения дохода сотрудников, вынужденных трудиться сверх установленного времени.

Теперь при расчете оплаты за сверхурочные часы работодатели обязаны учитывать не только базовую зарплату, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

Первые два часа сверхурочного труда будут оплачиваться в полуторном размере, а последующие часы — по двойному тарифу. Прежде выплаты рассчитывались из среднего заработка, состоящего из оклада и премий, теперь в расчет будут включены и дополнительные выплаты.

Кроме того, работники сохраняют за собой право на дополнительный отгул в качестве компенсации за сверхурочную работу.

«Хорошая новость. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ на протяжении двадцати лет пыталось донести, что людей, работающих сверхурочно, нещадно обманывают, скрывая переработку под разными названиями. Например, в бюджетной сфере это называлось совместительством. И, работая на двух ставках, человек получал не две зарплаты, а одну целую и вторую — голым окладом. А все мы знаем, что после развала СССР, чтобы загнать людей в трудовое рабство, придумали для трудящихся финансовую удавку, где премия в системе заработной платы стала составлять 70–80%, а не 10–15%, как было во времена СССР», – прокомментировал Сергей Вострецов.

Он отметил, что фактически страна 30 лет находилась в трудовом рабстве, где недовольные, открывшие рот, могли остаться с голым окладом.

«И сейчас ситуация исправлена еще не до конца. Указ президента довести окладную часть в системе зарплаты до 70–80% выполнен даже еще не на половину! Но то, что приняли закон об оплате сверхурочных с учетом премии, а не только оклада — это хороший знак. Так особо настойчивый работник хотя бы через суд теперь имеет 100% шансы поставить свое руководство на место. И для профсоюзов это хорошая зацепка, которая образумит работодателя до начала судебных процессов. Верной дорогой идемте, товарищи! Очень приятно, что наш президент, несмотря на свою колоссальную занятость в борьбе с внешними врагами, уделяет большое внимание рабочему классу. Если мы восстановим систему оплаты труда: 85–90% оклад и 10–15% премия, никакие мигранты нам вообще не понадобятся. Наш трудолюбивый народ готов выполнять любую работу, но она должна быть справедливо оплачена», - добавил Сергей Вострецов.