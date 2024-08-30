Общество

Общественник проверил центр профподготовки будущих псковских полицейских

Председатель общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев посетил Центр профессиональной подготовки, где проходят первоначальное обучение будущие сотрудники различных подразделений регионального полицейского управления и территориальных органов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Посещения прошло в рамках акции «Гражданский мониторинг».

Встретил общественника начальник ЦПП УМВД России по Псковской области полковник полиции Михаил Харитонов, который рассказал об истории центра, дисциплинах, которым обучают полицейских на его базе, об основных задачах, реализуемых при подготовке сотрудников полиции.

«Слушатели познают здесь основы правовой и специальной подготовки, криминалистики и специальной техники, овладевают приёмами стрельбы из пистолета Макарова и боевыми приёмами борьбы. В программу обучения также входит изучение основ личной безопасности, морально-психологической подготовки, профессиональной культуры и этики сотрудника полиции, методов оказания первой медицинской помощи», - рассказал полковник полиции Михаил Харитонов.

Председатель общественного совета посетил учебные классы и поприсутствовал на занятии по оказанию первой помощи. Продолжилась экскурсия в жилом корпусе, где Джемал Малышев ознакомился с условиями проживания и бытом слушателей центра, осмотрел столовую. Затем гостю показали компьютерный и мультимедийный классы, а также дежурную часть и контрольно-пропускной пункт. Также общественник посетил плац и спортивный зал.

Подводя итоги посещения, Джемал Малышев отметил, что в Центре профессиональной подготовки на достаточно высоком уровне обеспечены условия для качественной квалифицированной подготовки будущих полицейских к выполнению задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.