Общество

Михаил Ведерников: Молодых учителей в этом году как никогда много

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Уважаемые педагоги и родители, дорогие ребята! Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Сегодня один из самых ярких праздников в нашей стране. Миллионы школьников по всей России выходят с цветами на линейки. Их родители, бабушки и дедушки стараются найти время и разделить с детьми радость нового учебного года. Преподаватели тепло встречают свои классы после каникул. Подмечают, насколько ребята выросли и изменились. Некоторые принимают детей впервые. Кстати, молодых учителей в этом году как никогда много. Для них этот день такой же напряженный и волнительный, как и для первоклассников», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в этом году День знаний в Псковской области охватит почти 90 тысяч школьников и студентов, а также около 9 тысяч работников образования.

Михаил Ведерников поблагодарил родителей за поддержку и вдохновение детей на новые свершения, а учителей - за внимание к ребятам и стремление дать им знания и привить высокие ценности.

«Дорогие ребята! В каждом из вас — колоссальный потенциал. Даже самые смелые мечты достижимы, если стараться шаг за шагом стремиться к их реализации. С праздником вас! В добрый путь!» - сказал губернатор Псковской области.