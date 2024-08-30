Общество

Игорь Иванов пожелал школьникам терпения и успехов в учебе

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов

«Этот день символизирует начало нового учебного года, полного открытий и возможностей. Пусть каждый урок будет интересным, а каждый день — насыщенным новыми знаниями и открытиями. Желаю вам вдохновения, терпения и успехов в учебе. Пусть этот год принесет много радости и ярких моментов!» - поздравил председатель облсовпрофа.

Напомним, сегодня в школах России прозвучал Первый звонок.