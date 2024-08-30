Общество

Отрылась горячая линия, посвященная акции «Диктант здоровья»

Горячая линия, посвященная всероссийской акции «Диктант здоровья», начинает свою работу 2 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В России с 16 по 21 сентября пройдет федеральная образовательная акция «Диктант здоровья». Её цель – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. В этом году просветительское мероприятие приурочено к 102-летию Роспотребнадзора.

Участники «Диктанта здоровья» проверят знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет.

«Диктант здоровья» стартует в очном формате 16 сентября. Его напишут старшеклассники 89 регионов России. Вопросы прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора.

Все желающие без исключения смогут проверить знания онлайн, пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора санщит.рус до 21 сентября.

Участники акции «Диктант здоровья» ответят на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

Получить консультацию по процедуре прохождения акции можно по телефону горячей линии «Диктанта здоровья»: 8-800-555-49-43.

Акцию поддерживают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации, ФБУ «Росавтотранс», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российский университет транспорта (МИИТ), Федеральная территория «Сириус», Группа «Черкизово», ВОД «Волонтеры-медики» и другие организации.