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Легкий пар: чуткая штука

Псковская Ленте Новостей продолжает рубрику «Легкий пар» о нюансах банных традиций и новинках парного дела. В наши дни, в отличии от былых времен, горожане приходят в баню не помыться (хотя и мыльные в современных заведениях просто великолепные), а порадовать себя настоящим русским паром. А значит, парной отдается очень большое внимание. Более того, в последние годы появилась профессия пар-мастера. О секретах парения и пути в профессию, начавшемся с детства, рассказал пар-мастер бани «Гельдт» Филипп Абрамов.

- Филипп, как вы стали пар-мастером?

- Пар-мастером становятся по зову души, если можно так сказать. Моя история начинается еще с детства. Моя семья постоянно пользовалась баней. У нас была и настоящая баня по-черному. А мой отец всю жизнь занимался срубами и рубил баньки для себя и других людей.

Так что правильный пар я знаю и умею чувствовать с самого детства.

Несколько лет назад я начал уже профессионально подходить к этому вопросу – ездить на обучение к другим пар-мастерам, на специальные слеты, много читал и работал уже с погружением.

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- Какие секреты таит индивидуальное парение?

- Пар-мастерство – это дело техники. Есть множество приемов движений вениками – растирания, похлопывания, прижимания и прочее. И нужно знать, когда делать какое движение, в какой последовательности. Так что этому тоже нужно учиться, нужно больше практиковать и уже на уровне чувств понимать, где нужно больше и сильнее, а где нужно ослабить.

Пар – очень чуткая штука. Он разный в разных банях. Поэтому, когда я пришел в «Гельдт» мне нужно было изучить и понять, как настраивать пар именно в этой парной и работать с этой печью. А она сильно отличается от остальных банных печей в городе. И каждое индивидуальное парение – это как настройка музыкального инструмента. И, кстати, я всегда использую музыку, когда парю – это задает темп и помогает настроиться.

- Что вам помогает восстановится после сложного рабочего дня?

- Лучшее восстановление – это, конечно, душ и еще эмоции. Когда после парения я вижу как человек расслабляется, как он счастлив, отдыхает, описывает свой опыт парения и полученный эффект – это лучшее, что можно получить от работы.

В сентябре баня «Гельдт» перешла на шестидневный режим работы. А значит что и мужских и женских дней будет достаточно, чтобы прочувствовать прелесть бани и ощутить все оттенки правильного пара.