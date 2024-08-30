Общество

МТС запустила для псковских родителей функцию настройки отслеживаемых геозон

МТС для псковских родителей запустила функцию настройки отслеживаемых геозон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Теперь в приложении сервиса Кто/Где можно будет определять местонахождение близких с точностью до 21 метра, а в случае их ухода из обозначенных территорий ― получать оперативные уведомления. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальное пространство, установленное в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон для разных пользователей и получать уведомления при входе и выходе из них. Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что дает возможность определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS с точностью до 21 метра. При этом обмен координатами возможен только с теми пользователями, которые дадут на это согласие — так обеспечивается безопасность персональных данных.

За последний год количество пользователей геосоциальных карт в России увеличилось на 40% и сейчас составляет более 9 миллионов. Сервис Кто/Где был запущен в марте этого года, но уже сегодня ему доверяют не менее 100 тысяч пользователей, из которых более 60% не являются абонентами МТС. Эксперты МТС отмечают, что пользователи приложения используют сервис четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00.