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Концерт группы «Интонация» состоялся в Пскове. ФОТО

Концерт группы «Интонация» состоялся в честь начала нового учебного года Финском парке города Пскова 2 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Напомним, сегодня в Финском парке проходила торжественная программа, приуроченная ко Дню знаний. В программе были работа тематических интерактивных площадок образовательных организаций Псковской области, выступления творческих коллективов образовательных организаций региона, торжественный старт нового учебного года.

Концертно-развлекательная программа завершилась выступлением группы «Интонация».

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Группа «Интонация» известна своим саундтреком к сериалу «Молодёжка» (18+), который называется «Пускай». Помимо этого, в постоянные саундтреки сериала вошли ещё несколько песен из разных альбомов группы, а также артисты принимали участие в съёмках одного из сезонов.