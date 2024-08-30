Общество

Концерт «Интонации» и турнир по волейболу пройдут в Пскове в День знаний

Праздничная программа пройдет в День знаний, 2 сентября, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, для студентов и школьников в Финском парке проведут увлекательные мероприятия и встречи с известными людьми в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.

Торжественная программа начнётся в 16:00. Молодёжь ждут тематические интерактивные площадки и выступления творческих коллективов образовательных организаций Псковской области, а также концертно-развлекательная программа, главной звездой которой станет группа «Интонация» – авторы и исполнители саундтреков к сериалу «Молодежка».

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Также в этот день первокурсники-медалисты в актовом зале Псковского государственного университета встретятся с руководителями учреждений высшего и среднего профессионального образования Псковской области.

В рамках праздничной программы пройдет открытие спортивной площадки и турнир по волейболу, посвященный Дню знаний, у здания колледжа ПсковГУ на улице Яна Фабрициуса.

Организаторами мероприятия выступят Псковский государственный университет при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области и АНО ПО «Центр молодежной и и общественных инициатив».