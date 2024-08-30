Общество

Спрос на учителей в Псковской области за год вырос на 12%

Количество вакансий в сфере «Наука, образование» в России выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики hh.ru изучили рынок труда для педагогов и выяснили, где им предлагают наибольшую зарплату и какие требования предъявляют к этим специалистам.

С начала года работодатели Псковской области открыли более 200 вакансий для преподавателей разных дисциплин, репетиторов, а также учителей начальных классов. Год к году спрос на учителей в регионе вырос на 12%.

В преддверии начала учебного года местные работодатели чаще всего ищут преподавателей английского языка (40% или каждое четвертое рабочее место в регионе в сфере образования), учителей математики (31% вакансий), а также учителей информатики (20% вакансий) и начальных классов (15%).

«Между тем сейчас на одну вакансию в целом по сфере образования и науки в Псковской области претендуют порядка 10 человек, о достаточно высокой конкуренции среди соискателей-педагогов в регионе. Но при этом многие местные работодатели причем как из бизнеса, так и государственных образовательных учреждений жалуются на нехватку кандидатов с достойной квалификацией и знаниями. В данном случае мы видим, что треть новых резюме в образовании приходится на молодых соискателей-недавних выпускников, которые на самом деле очень нужны для обновления кадрового состава в школах, но у работодателей часто возникают вопросы к квалификации и знаниям новых работников», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

У самих же соискателей тоже есть проблемы с трудоустройством: лишь треть молодых специалистов устраивает предлагаемая зарплата в сфере образования, а 50% опрошенных нами соискателей в сфере образования заявили, что хотели бы доход как минимум на 10-15 тысяч рублей больше, чем им предлагают сейчас.

По данным сервиса «Люди в цифрах» диапазон средних зарплат у учителей в первые почти восемь месяцев года в России составил 34 483 - 70 000 рублей. Лидером по размеру заработка для педагогов является Москва, где работодатели готовы предложить в среднем 75 200 рублей На втором месте – Камчатский край (75 000 рублей), а третье место разделили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 000 рублей в каждом регионе).

При этом есть территории, где за год средние заработки учителей ощутимо выросли и сильнее всего в Камчатском крае (+45%), в Магаданской и Владимирской областях (+39% и +33% соответственно).

Средняя зарплата, которую сейчас предлагают учителям в Псковской области, достигла 35 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше, чем в 2023 году.