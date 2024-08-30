Наиболее часто устанавливаемые составы КоАП РФ в сфере закупок перечислила Ирина Белоконь

По каким основаниям чаще всего возбуждает дела Псковское УФАС и нарушение каких статей КоАП РФ и антимонопольного законодательства фиксируют чаще в Псковской области, рассказала руководитель регионального управления Ирина Белоконь на пресс-конференции 3 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Наиболее часто устанавливаемые составы КоАП РФ в сфере закупок:
- часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ - размещение информации с нарушением требований закона о контрактной системе;
- часть 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ - нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- часть 2 статьи 7.32.5 КоАП РФ – повторное нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
«За нарушения Псковский городской суд дисквалифицировал два должностных лица», - рассказала Ирина Белоконь.
В сфере антимонопольного законодательства чаще всего фиксируют нарушения по статьям:
- статья 9.21 КоАП РФ — нарушение правил технологического присоединения;
- статьи 14.31 и 14.32 КоАП РФ - злоупотребление доминирующим положением и сговор между участниками торгов.