Общество

Наиболее часто устанавливаемые составы КоАП РФ в сфере закупок перечислила Ирина Белоконь

По каким основаниям чаще всего возбуждает дела Псковское УФАС и нарушение каких статей КоАП РФ и антимонопольного законодательства фиксируют чаще в Псковской области, рассказала руководитель регионального управления Ирина Белоконь на пресс-конференции 3 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наиболее часто устанавливаемые составы КоАП РФ в сфере закупок:

часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ - размещение информации с нарушением требований закона о контрактной системе;

часть 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ - нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

часть 2 статьи 7.32.5 КоАП РФ – повторное нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«За нарушения Псковский городской суд дисквалифицировал два должностных лица», - рассказала Ирина Белоконь.

В сфере антимонопольного законодательства чаще всего фиксируют нарушения по статьям: