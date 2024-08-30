Как псковичи отпраздновали 1 сентября в социальных сетях

В 2024 году День знаний проходил по-особенному. В некоторых регионах школьные линейки прошли онлайн, где-то запретили массовые торжества. Но в Пскове состоялся традиционный праздник с первыми звонками, песнями и заплаканными родителями первоклашек и будущих выпускников. Как псковские ВИПы, родители и дети отметили День знаний в соцсетях – посмотрим сегодня.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своих соцсетях выложил традиционное видеопоздравление для родителей, детей и учителей. Он поблагодарил каждого педагога за внимание к ученикам, стремление дать им знания и привить высокие ценности.
Глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с началом нового учебного года всех, кто учится и учит.
Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский начал неделю с рабочей поездки в Пустошкинский район.
Заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян по сложившейся традиции навестил учеников самой маленькой школы 9 округа - Жадрицкой начальной общеобразовательной школы. В школе обучаются с 1 по 4 класс 7 детей, работает дошкольное отделение.
Главный врач областной инфекционной больницы и депутат Анастасия Повторейко на своей странице «Вконтакте» отметила, что 1 сентября – это время, когда открываются двери в мир знаний, где каждый шаг ведет к новым открытиям и достижениям.
Она также обратилась с поздравлениями к учителям, родителям и отдельно пожелала успехов первоклассникам. К посту врач приложила фото из семейного архива, на котором изображена она с братом 1 сентября, около 30 лет назад.
С ностальгией встретил День знаний вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. В социальных сетях он опубликовал свою фотографию школьных времен.
Депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков в социальных сетях рассказал, что в этом учебном году семью ВЛГАФК пополнили 183 первокурсника.
Директор клуба «СуперФитнес» Георгий Пономарев поделился фото с подарками, которые ему сделали на начало учебного года.
Мастер спорта России по биатлону, руководитель школы бега Pro sport Александр Кузьмин выложил несколько семейных фото. В посте он написал, что пошел в первый класс 25 лет назад, а вчера уже его старший сын стал первоклашкой.
Арбитражный управляющий, правозащитник Ульяна Михайлова поделилась в соцсетях фотографией дочки, которая несет в школу свой огромный рюкзак.
Первое сентября живет в душе и памяти каждого из нас. Это праздник учащихся и педагогов, учителей, всех людей, причастных к началу нового учебного года — в школах, колледжах, вузах. Он всегда отмечен улыбками, букетами цветов, поздравлениями и новыми ожиданиями. Поэтому, конечно, в этот торжественный день вся лента социальных сетей наполнилась белыми бантами, букетами цветов и нарядными детьми.
Ксения Журавкова