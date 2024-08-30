Общество

Как псковичи отпраздновали 1 сентября в социальных сетях

В 2024 году День знаний проходил по-особенному. В некоторых регионах школьные линейки прошли онлайн, где-то запретили массовые торжества. Но в Пскове состоялся традиционный праздник с первыми звонками, песнями и заплаканными родителями первоклашек и будущих выпускников. Как псковские ВИПы, родители и дети отметили День знаний в соцсетях – посмотрим сегодня.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своих соцсетях выложил традиционное видеопоздравление для родителей, детей и учителей. Он поблагодарил каждого педагога за внимание к ученикам, стремление дать им знания и привить высокие ценности.

«Спасибо родителям, которые поддерживают и вдохновляют детей на новые свершения. И от всей души желаю всем нашим школьникам и студентам жажды нового и радости побед. В добрый путь!» - также написал глава региона.

Глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с началом нового учебного года всех, кто учится и учит.

«Это особенный день для тысяч учащихся и их наставников, которые вместе устремляются к новым вершинам и достижениям. Желаю всем с удовольствием влиться в образовательный процесс. Школьникам - отличных оценок и любознательности, а преподавателям - мудрости и радости от успехов своих подопечных», - написал глава города.

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский начал неделю с рабочей поездки в Пустошкинский район.

«С большим удовольствием поздравил педагогов и учеников Пустошкинского центра образования с Днем знаний! Передал ребятам спортивный инвентарь - волейбольную сетку, баскетбольные и волейбольные мячи», - рассказал депутат в соцсетях.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян по сложившейся традиции навестил учеников самой маленькой школы 9 округа - Жадрицкой начальной общеобразовательной школы. В школе обучаются с 1 по 4 класс 7 детей, работает дошкольное отделение.

«В школе домашняя атмосфера, индивидуальный подход к каждому ребенку. Праздники здесь отмечают чаепитиями с пирогами, родители - частые гости и помощники школы в решении различных вопросов», - рассказал депутат.

Главный врач областной инфекционной больницы и депутат Анастасия Повторейко на своей странице «Вконтакте» отметила, что 1 сентября – это время, когда открываются двери в мир знаний, где каждый шаг ведет к новым открытиям и достижениям.

«Хочу поздравить всех ребят с этим замечательным событием и пожелать успехов в учёбе, вдохновения и терпения. Пусть новый учебный год будет ярким и незабываемым, полным интересных встреч и открытий», - пожелала Анастасия Повторейко.

Она также обратилась с поздравлениями к учителям, родителям и отдельно пожелала успехов первоклассникам. К посту врач приложила фото из семейного архива, на котором изображена она с братом 1 сентября, около 30 лет назад.

С ностальгией встретил День знаний вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. В социальных сетях он опубликовал свою фотографию школьных времен.

Депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков в социальных сетях рассказал, что в этом учебном году семью ВЛГАФК пополнили 183 первокурсника.

«На торжественной линейке, посвященной Дню знаний и началу нового учебного года, прозвучали пожелания и напутствия от руководства вуза и почетных гостей праздника. В добрый путь!» - поздравил депутат.

Директор клуба «СуперФитнес» Георгий Пономарев поделился фото с подарками, которые ему сделали на начало учебного года.

«И, конечно, я в костюме! Как уже больше 20 лет... Терпите меня такого до 30 апреля», - пошутил Георгий Пономарев.

Мастер спорта России по биатлону, руководитель школы бега Pro sport Александр Кузьмин выложил несколько семейных фото. В посте он написал, что пошел в первый класс 25 лет назад, а вчера уже его старший сын стал первоклашкой.

Арбитражный управляющий, правозащитник Ульяна Михайлова поделилась в соцсетях фотографией дочки, которая несет в школу свой огромный рюкзак.

Первое сентября живет в душе и памяти каждого из нас. Это праздник учащихся и педагогов, учителей, всех людей, причастных к началу нового учебного года — в школах, колледжах, вузах. Он всегда отмечен улыбками, букетами цветов, поздравлениями и новыми ожиданиями. Поэтому, конечно, в этот торжественный день вся лента социальных сетей наполнилась белыми бантами, букетами цветов и нарядными детьми.

Ксения Журавкова