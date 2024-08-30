Общество

Детскими СберКартами пользуются уже 3,7 млн человек

У 3,7 млн детей есть детские СберКарты, из них 52% юных клиентов Сбера — девочки, 48% — мальчики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Сбере». По функционалу детская СберКарта не уступает взрослой: ею можно оплачивать покупки, получая за них бонусы Спасибо. А ещё у неё эксклюзивный дизайн, который будет отражать индивидуальность её владельца.

Выбрать дизайн детской СберКарты родитель может вместе со своим ребёнком — галерея доступна при заказе во взрослом приложении СберБанк Онлайн. А к новому учебному году там появились ещё три эксклюзивных дизайна, разработанные вместе с любимым блогером детей и подростков Владом А4. Кстати, по статистике мамы заказывают в Сбере карты своим детям в 4 раза чаще пап.

Родители без труда могут пополнять баланс карты своего ребёнка в приложении СберБанк Онлайн. Как правило, на карманные расходы дети получают 4,5 тысячи рублей в месяц. Половина этой суммы уходит на продукты и питание — например, в «Бургер Кинг», ведь за покупку бургера или картошки фри до 6% стоимости заказа вернётся на карту бонусами Спасибо. В среднем дети оплачивают картой 15 покупок в месяц на сумму около 200 рублей каждая.

В детском банковском приложении СберKids, которое после обновления стало ещё более стильным и удобным, детям доступны переводы друзьям и родным (не только на карты Сбера, но и в банки-партнёры), накопления и образовательный контент для повышения финансовой грамотности.

Согласно последнему исследованию Frank RG «Детский банкинг в России 2024», продукты и сервисы Сбера для детей 6–13 лет признаны лучшими на рынке детского банкинга.