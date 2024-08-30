Общество

Литовскую кошку вернули на родину на границе в Псковской области

Непривитую кошку не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудники ведомства провели ветеринарный контроль домашнего питомца, перевозимого из Литвы в Ленинградскую область. В ходе документарного контроля инспектор выяснил, что в ветеринарном паспорте кошки отсутствовали сведения о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против бешенства. Последняя вакцинация была проведена в марте 2022 года.

Ввоз кошки на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате животного.