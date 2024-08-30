Псковичи стали чаще просить оформить их на работу без трудового договора – опрос

В ходе опроса жителей Псковской области служба исследований hh.ru выяснила, что местные жители стали чаще просить работодателей не оформлять с ними официальный трудовой договор и даже выдавать зарплату в конверте.
Почти каждый второй (44%) опрошенный работодатель Псковской области в ходе исследования заявил, что соискатели стали все чаще просить оформить их на работу без заключения официального трудового договора. Причем 25% работодателей отмечают, что за последний год доля таких кандидатов существенно выросла.
Кроме того, 38% опрошенных компаний или каждый третий респондент также добавил, что в его практике встречаются случаи, когда соискатели хотят, чтобы им выплачивал зарплату «в конверте». Причем 20% или каждый пятый опрошенный работодатель добавил, что такие просьбы за последний год стали поступать очень часто.
Между тем работодатели в вопросе оформления трудовых отношений и выплаты зарплаты «в конверте» демонстрируют достаточно взвешенную позицию. Так, согласно опросу, лишь 20% работодателей готовы пойти на уступки и платить «серую» зарплату. И лишь 19% готовы трудоустраивать не официально, в обход законодательству.
Главными причинами, по которым работодатели не готовы рассматривать подобные необычные требования соискателей, являются финансовые расходы (55%), правовые риски (50%) и прямой запрет руководства (43%). Кроме того, каждая третья компания боится понести имиджевые риски, потому не планирует нарушать трудовое законодательство. А 21% работодателей, может быть, и хотели бы пойти на встречу в подобных запросах, но не могут из-за повышенной бюрократии на работе.