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Общество

Подземный ошапуркинг

04.09.2024 11:14|ПсковКомментариев: 0

В Пскове от рук вандалов регулярно страдает памятник солдату Первой мировой войны, а в Великих Луках наибольшей популярностью у ошапурков (именно так их назвал в своих соцсетях губернатор Михаил Ведерников) пользуются подземные переходы. Подобный объект стал первым для региона и возводился не без приключений, которые сопровождают его и по сей день. Факты порчи городского имущества фиксируются на камеры, фрагменты видео с лицами «антигероев» мелькают в соцсетях. Но раз за разом находятся новые, не способные пройти мимо, не сломав что-нибудь или не разукрасив.

Псковская Лента Новостей вспоминает, когда и зачем в южной столице региона появилась подземка, и каким посягательствам она подвергалась за время своего существования.

 

Трудности перехода

Вопрос реконструкции пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова и обустройства подземного сооружения назрел ещё в начале строительства автодорожного путепровода. Уже тогда было понятно, что мостовое сооружение упрётся в перекрёсток с оживлённым движением, и сразу после сдачи объекта в эксплуатацию стали образовываться пробки, не прекращающиеся даже в вечернее время. Устранить проблему решили посредством организации кругового движения и строительства переходов под землёй, что обеспечило бы удобство для автомобилистов и безопасность пешеходов.

«С целью оптимальной организации движения транспорта всё было рассчитано так, чтобы транспорт, в том числе автомобили экстренных служб, шёл без остановок с путепровода по улице Дьяконова и далее по своему маршруту. Учитывая, что расстояние от тоннеля до перекрёстка составляет 350 метров, для того, чтобы транспорт проходил беспрепятственно, проектировщики предложили строительство подземных переходов. Кроме того, в связи с плотной застройкой в городе, нужно обязательно соблюдать экологические требования», - объяснял необходимость строительства объекта глава города Николай Козловский.

При проектировании подземных переходов учитывалась не только высокая загруженность участка, но и то, что под перекрестком проходит множество коммуникаций - канализация, кабельные сети, водоводы, газ. Проектом предусмотрели замену многих сетей, что не могло не отразиться на сроках строительства. Самой сложной оказалась перекладка сетей газа высокого и низкого давления. Эти работы следовало провести без остановки подачи голубого топлива в город, что удалось сделать с помощью специальной системы, поставка которой осуществлялась из-за рубежа. В данный процесс внесла корректировки пандемия, процедура несколько затянулась.

Кроме того, возникли трудности, связанные с грунтами, которые пришлось стабилизировать в ходе работ, что позволило, в том числе, укрепить фундаменты зданий и повысить надежность конструкций поблизости.

Впервые горожане смогли спуститься в подземный переход в конце 2022 года, на тот момент он ещё не был введён в эксплуатацию. Рабочие устраняли разного рода недоделки, в том числе несколько раз перекрашивали стены, ремонтировали освещение: неизвестные раз за разом портили «убранство» новенькой подземки. Данные хлопоты тоже увеличили сроки сдачи.

В апреле 2023 года ждал новый «сюрприз»: дорога над подземным переходом провалилась, причиной стал прорыв напорной канализации. Подрядчик оперативно устранил повреждения, и горожане продолжили пользоваться переходами в тестовом режиме. Несколько месяцев показали, что с их появлением увеличилась автомобильная пропускная способность участка, исчезли пробки, что отразилось не только на безопасности дорожного движения, но и на уровне загазованности воздуха.

Юные «художники» и «операторы»

Обустройство подземного перехода полностью завершили в июле 2023 года. К тому моменту рабочие смонтировали подъемники для маломобильных граждан, нанесли финальный слой краски на стены подземных переходов, ликвидировали надписи вандалов. Перекресток встал на обслуживание и планомерно функционирует по сей день. Сложный по техническим и конструктивным параметрам объект хорошо вписался в архитектурный облик города и стал частью комфортной, безопасной среды. Однако, нравится он далеко не всем.

С первых дней горожане высказывали недовольство тем, что переходы не связаны между собой, и для пересечения проезжей части в одном из направлений нужно трижды спуститься под землю и столько же раз подняться наверх. Некоторые пешеходы до сих пор игнорируют подземку и переходят дорогу в неположенных местах, что не может оставаться без последствий.

А другие горожане тем временем продолжают вершить акты вандализма: портят поверхности и входные группы. Ошапурков не останавливают даже камеры видеонаблюдения, давно установленные на объекте и способные распознавать нарушителей, которые редко скрывают лица. К примеру, на видео, снятом в сентябре 2023 года, было хорошо видно молодого человека, который пытался свернуть камеру, а заодно сломать лампу в подземном переходе.

Спустя пару месяцев дорогостоящая аппаратура снова пострадала от рук несовершеннолетних.

Камеры на регулярной основе то заливают краской, то пытаются свернуть или оторвать. Попутно вандалы выводят из строя освещение, расписывают стены, ломают поликарбонатное покрытие на входах. Однажды кто-то решил залезть в электрические щитки и выключить автоматы.

Городские власти неоднократно обращались с просьбой к родителям провести с детьми разъяснительные беседы о недопущении подобного поведения и привлечении к административной ответственности в подобных случаях. Управление ЖКХ в свою очередь пишет по всем фактам заявления в полицию, и виновных в порче имущества города находят. Есть среди них и горожане старше 18.

К примеру, не удалось уйти от ответственности молодому человеку 2000 года рождения, который в августе 2023-го залил краской камеру видеонаблюдения и исписал стены подземного перехода. Великолучанин объяснил действия желанием привлечь внимание к своему творчеству: он занимается граффити и захотел «подсветить» своё имя в людном месте. Суд квалифицировал попытку «прославиться» как мелкое хулиганство и назначил «художнику» трое суток ареста.

Нуждается в заботе

Безусловно, камеры видеонаблюдения, установленные по всему городу, играют важную роль, и вандализма постепенно становится меньше, в том числе с участием несовершеннолетних.

«Конечно, это варварство, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря камерам. Как только случается какое-то ЧП, где-то что-то нарисовали, камеру заклеили, сразу к нам в школу и по другим учреждениям поступает информация - чьи? Моментально идет процесс отслеживания. Я хочу сказать, что последний акт вандализма как раз это показал. Их тут же вычислили», - прокомментировала один из прошлогодних случаев депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Однако подобные факты продолжают иметь место. По мнению экспертов, ситуацию могло бы исправить ужесточение наказания за вандализм и привлечение злоумышленников к ликвидации последствий. «Вот если бы, например, заставить этого подростка самого взять краску и закрасить то, что он там нарисовал? Почему нет? Если он сам это сделает и уберет свое безобразие, то в следующий раз он туда не пойдет», - уверена Елена Даньшова.

Пока что закрашивают художества и чинят стены только подрядные организации, причём за бюджетный счёт. Замена поликарбоната в подземке, наладка повреждённой аппаратуры или её замена - всё это стоит денег, которые вандалы «воруют» из городской казны. Между тем, средства могли бы идти на другие важные дела.

За порядком в подземных переходах в настоящее время следят работники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». При необходимости они производят ремонт сломанных перегородок, меняют резиновое покрытие, а также чистят объект от мусора, производят уборку после неблагоприятных погодных условий. Кстати, подземки Великих Лук достойно противостоят уже не первому ливню - насосная станция работает исправно, подтоплений не было выявлено как в период осадков, которые в этом году выпадают в обилии, так и после.

«Призываем всех бережно относиться к имуществу нашего города, в том числе к сооружениям, ведь они устанавливаются для вашего удобства. Великие Луки - это наш общий дом, который нуждается в заботе. От нас самих, в первую очередь, зависит внешний вид и комфорт города, в котором мы живём», - обратились к горожанам в «Спецавтохозяйстве».

Напомним, о любых фактах порчи городского имущества можно и нужно сообщать в полицию. Ответственность за подобные действия предусмотрена статьями 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 214 УК РФ (вандализм).

Дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки расположена по адресу: улица Гастелло, 5а, телефон 5-27-94 или 02.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #вандализм #переход #ошапурки
Источник: Псковская Лента Новостей
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