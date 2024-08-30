Глава Роспотребнадзора дала старт кампании по вакцинации против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Попова объявила о начале кампании на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Сегодня мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей страны и ее жителей», - сказала глава Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор своим постановлением рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска, пишет ТАСС.
Напомним, кампания по вакцинации от гриппа в Псковской области началась 2 сентября.