Общество

Глава Роспотребнадзора дала старт кампании по вакцинации против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Попова объявила о начале кампании на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сегодня мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей страны и ее жителей», - сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор своим постановлением рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска, пишет ТАСС.

Напомним, кампания по вакцинации от гриппа в Псковской области началась 2 сентября.