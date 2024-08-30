Общество

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 14 сентября

24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Место проведения уже традиционное - территория автопарковки возле торгово-досугового центра Fjord Plaza по адресу: деревня Борисовичи, улица Завеличенская, дом №23.

Данная площадка позволяет разместить до 200 торговых мест.

Фото: администрация Псковского района

Приоритетными направлениями будет торговля картофелем, овощами и фруктами, мясом и мясопродуктами, рыбой, молочной продукцией, хлебобулочными изделиями, саженцами, цветами, изделиями народных промыслов и ремесел.

«Приглашаем к участию сельскохозяйственные предприятия, КФХ, владельцев личных подсобных хозяйств, предприятия пищевой промышленности», - сказали в администрации.

Прием заявок, регистрация участников и выдача пропусков на ярмарку осуществляются до 10 сентября. Прием заявок идет по адресу: город Псков, улица Школьная, 26, кабинеты №№15,16 (с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Справки по телефонам: 29-31-09, 29-31-10.