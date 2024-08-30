Общество

Врачи в Великих Луках спасли ногу 65-летнему пациенту

Медицинская бригада филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы провела уникальную операцию, благодаря которой 65-летнему пациенту сохранили ногу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной больнице.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Закупорка крупных артерий ноги составляла до 95%, что послужило причиной формирования некроза пальца правой стопы.

Сердечно-сосудистый и рентгенэндоваскулярный хирург великолукского филиала Псковской областной клинической больницы Алексей Горин проводит десятки сложнейших операций, в том числе с помощью других специалистов. В конце августа совместными усилиями персоналу удалось устранить атеросклероз правой стопы и спасти конечность пациенту.

Благодаря четкой, быстрой и слаженной работе во время операции врачи добились успеха.