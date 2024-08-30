Зарплата дальнобойщиков в Псковской области выросла на 90 тысяч рублей - исследование

Аналитики hh.ru в рамках совместного исследования с компанией «АвтоГрузЭкс» ПЭК выяснили, что водители грузовых автомобилей оказались лидерами по доле возрастных работников, с одной стороны, а также лидируют по темпам роста зарплат в первом полугодии.
Аналитика рынка труда показывает, что в 2024 году медианный уровень оплаты труда дальнобойщиков увеличился на 74% год к году, тогда как темпы роста зарплат в остальных профессиях выросли максимум на 60%. В этом году медианная зарплата в вакансиях для водителей грузовиков составила 131 тыс. руб. — по уровню оплаты труда данная категория сотрудников заняла 23 место среди 174 специальностей в России.
Между тем средняя зарплата дальнобойщика в Псковской области сейчас порядка 150 тыс. рублей и за год она выросла на 90 тыс.
Динамика зарплат дальнобойщиков в СЗФО:
|
|
3 кв. 2024
|
3 кв. 2023
|
динамика за год
|
Санкт-Петербург
|
172 000 ₽
|
132 000 ₽
|
40 000 ₽
|
Республика Коми
|
120 000 ₽
|
112 000 ₽
|
8 000 ₽
|
Калининградская область
|
150 000 ₽
|
113 500 ₽
|
36 500 ₽
|
Мурманская область
|
190 000 ₽
|
142 500 ₽
|
47 500 ₽
|
Республика Карелия
|
186 200 ₽
|
135 000 ₽
|
51 200 ₽
|
Ленинградская область
|
180 000 ₽
|
127 500 ₽
|
52 500 ₽
|
Вологодская область
|
162 500 ₽
|
120 000 ₽
|
42 500 ₽
|
Новгородская область
|
160 000 ₽
|
142 500 ₽
|
17 500 ₽
|
Архангельская область
|
150 000 ₽
|
120 000 ₽
|
30 000 ₽
|
Псковская область
|
150 000 ₽
|
60 000 ₽
|
90 000 ₽
При этом опрошенные hh.ru дальнобойщики могут похвастаться достаточно активным ростом реального дохода. Так, за два года уровень дохода почти половины опрошенных (46%) увеличился: у каждого третьего — в пределах 50%. О более высоком приросте рассказал каждый восьмой опрошенный (13%). У 35% участников опроса уровень дохода остался прежним, тогда как каждый пятый (19%) сообщил о его снижении.
Также летний опрос, проведенный службой исследований hh.ru среди дальнобойщиков, показал, что большинство из них хотели бы зарабатывать в 2-3 раза больше, чем среднестатистический россиянин. Так, 48% водителей грузовиков планируют получать 150-200 тыс. руб., 29% — 101-150 тыс. руб., 11% — от 200 тыс. руб. На доход свыше 100 тыс. руб. ориентируются преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга (91% и 87% соответственно). Среди жителей прочих регионов таких работников меньше — 73%.
Кроме того, аналитика рынка показывает, что до конца этого года уровень оплаты труда водителей грузовиков может увеличиться на 10-30%, так как дефицит этой категории сотрудников обостряется и для привлечения кадров работодатели вынуждены все сильнее и сильнее поднимать возможный доход. Согласно данным «АвтоГрузЭкс», в январе-июне 2024 года наиболее острая нехватка работников наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Более того исследование hh.ru показывает, что на данный момент почти половина действующих водителей-дальнобойщиков (42%) имеет рабочий стаж более 10 лет. Из них 80% – в возрасте от 55 и старше. Молодые водители (в возрасте от 25 до 34) чаще работают меньше года и от года до трёх лет – по 26% в каждой группе.
Каждый четвертый дальнобойщик меняет работу один раз в 3-5 лет (26%), вплотную к ним идут те, кто делает это раз в 5-10 лет (22%). Вариант «один раз в 10-15 лет» чаще других выбирали водители в возрасте от 45 до 54 лет (22%).
«Перевозчики стараются привлечь новых и удержать действующих работников собственными силами, но этого недостаточно. За последние годы средний возраст водителя грузовика в России увеличился с 48 до 54 лет. Через пять лет, когда этот показатель окажется на предпенсионной отметке — 59 лет — большинство возрастных работников покинет профессию. В результате Россия столкнется с нехваткой транспортных средств для доставки грузов», — отмечает Вадим Филатов, президент «Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов».
По словам Вадима Филатов, молодежь редко приходит в профессию не только из-за падения ее престижа, но и также из-за высокой стоимости обучения, которая составляет в среднем 150 тыс. руб., а также длительного срока подготовки — до 1,5 лет.
Согласно данным «АвтоГрузЭкс», не хватает и автошкол, которые обучают водителей категории «СЕ» — их подготовкой занимаются менее половины площадок по всей стране. Большая часть действующих площадок готовят учеников на устаревших тягачах с прицепами, не обучают навыкам управления современной техникой, заполнению документов, не дают знаний в области крепления грузов. «Поэтому в первую очередь важно обновить технику, затем — запустить в автошколах обучение основам профессии «водитель-экспедитор». Необходимо снизить срок подготовки этой категории сотрудников в шесть раз – до трех месяцев, внедрив в программу сквозные модули», — отметил Вадим Филатов.