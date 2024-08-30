Общество

Уроженка Пскова Юлия Пересильд празднует 40-летие

Уроженка Пскова, актриса и космонавтка Юлия Пересильд 5 сентября празднует свой день рождения. Ей исполняется 40 лет.

Юлия Пересильд училась в школе №24, где была по-настоящему звездной ученицей: она пела в школьной группе «Эквалайзер», также танцевала в творческом коллективе на всех общешкольных мероприятиях. Ее выступления псковичи слышали на Днях города. А еще, начиная с восьмого класса, все могли оценить ее потрясающее чувство юмора, она в составе школьной команды много раз выигрывала местные КВНы.

Подробнее - в материале «МК в Пскове».