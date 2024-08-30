Общество

Состояние водопровода и спорткомплекса вызывает беспокойство у жителей Новоржева

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова со своей командой сейчас сосредоточена на решении ключевых задач по развитию муниципалитета. Особое внимание здесь уделяют подготовке проектно-сметной документации, в том числе для ремонта участков водопровода в Новоржеве и деревне Орша. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы от Псковской области, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Изношенность сетей довольно высокая, отсюда и частые проблемы с подачей воды. Этот и другие вопросы вместе с депутатом областного собрания Андреем Михайловым обсудили на встрече с местным активом во время рабочей поездки», - рассказал депутат.

Также в ходе рабочей поездки Александр Козловский обратил внимание на состояние нового ФОКОТа, по результатам эксплуатации которого обнаружились дефекты.

«Особую обеспокоенность у жителей Новоржева вызывает состояние ФОКОТа. В процессе эксплуатации обнаружились дефекты, допущенные при строительстве объекта. Подрядчик их устраняет в рамках гарантийных обязательств, однако есть претензии к качеству выполнения работ. С коллегами подключимся. Спорткомплекс в городе давно ждали, и он должен быть качественным и безопасным», - подчеркнул Александр Козловский.

Напомним, ФОТОТ был открыт в мае этого года.

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Во время встречи с жителями округа был составлен список поселений, в который остро стоит проблема со связью.

«Со своей стороны проработаю этот вопрос с операторами связи. Ранее мы проводили расширенную встречу с главами районов и представителями операторов связи с тем, чтобы снять проблемные вопросы. Качество связи — одна из наиболее острых проблем практически в каждом районе Псковщины», - заключил Александр Козловский.

Известно, что за время работы команды Любови Трифоновой в Новоржевском муниципальном округе уже удалось реализовать несколько проектов, с некоторыми из них Александр Козловский ознакомился во время рабочего визита.

«В Новоржеве в рамках нацпроекта капитально отремонтировали детскую музыкальную школу имени Трояновского, приобрели много новых инструментов. Здесь обучаются 450 детей, с ними работают увлеченные своим делом педагоги, которые всегда стремятся к новым высотам и тянут за собой своих подопечных. Успешно в райцентре реализуется и проект по формированию комфортной городской среды. В этом году разбили сквер на Екатерининской площади: по периметру монтировали ограждение, обустроили дорожки, установили скамейки и урны, организовали уличное освещение, высадили туи. На сэкономленные средства установили вазоны, посеяли газон и выровняли территорию плодородным слоем земли», - отметил Александр Козловский.

Также отмечается, что благоустройство Екатерининской площади будет продолжено в 2025 году — уже в рамках второй очереди реализации проекта ФКГС, объект стал победителем онлайн-голосования в текущем году.

«Вклад в развитие сельских территорий вносят участники территориально-общественного самоуправления округа. В этом году активисты стали победителями регионального конкурса грантов с 15 проектами. Один из них реализуют жители деревни Вехно — на привлеченные средства сейчас идет ремонт в фойе местного дома культуры, работы планируется завершить в ближайший месяц. тосовцы принимают активное трудовое участие в реализации своей инициативы. Достойный пример для подражания.

В сквере Памяти в Новоржеве открыли 11 именных стел в память воинов, погибших в ходе СВО. Они установлены рядом с бюстом бойца легендарной 6-й роты Сергея Михайлова», - подытожил депутат.

Завершилась рабочая встреча возложением цветов к памятникам военной славы.