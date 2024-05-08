Спорт

Армен Мнацаканян опробовал новый ФОКОТ в Новоржеве с местными футболистами

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открыли в Новоржеве сегодня, 8 мая. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян/«ВКонтакте»

«В Новоржеве сегодня праздник - открыт ФОКОТ! Сложный во всех отношениях проект успешно завершен. Вместе с главой округа Любовью Трифоновой, и. о. председателя комитета по спорту правительства области Галиной Овсовой, руководителем центра спортивной подготовки Андреем Сидоровым дали старт активной жизни нового и долгожданного спортивного объекта», - написал Армен Мнацаканян.

ФОКОТ построен благодаря проекту партии «Единая Россия» «Спорт - норма жизни» при поддержке губернатора и правительства Псковской области.

Армен Мнацаканян опробовал новый ФОКОТ лично.

«Обещал, что на открытии выйду на поле и сыграю в футбол - поле хорошее. Вместе с ребятами из местных команд здорово согрелись в эту прохладную погоду, - отметил депутат. - С открытием ФОКОТа, новоржевцы. Занимайтесь спортом и берегите объект!»