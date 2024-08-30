Общество

«Технология №1»: эксперты рассказали о развитии биометрии в России

Биометрические данные сегодня используются широко. Например, на такую технологию переходят банки. Это позволяет обеспечивать дополнительный уровень безопасности данных клиента, так как подделать биологические особенности человека крайне сложно. Естественно, что такую методику активно развивают. Причем России удалось достичь ощутимых успехов и даже выйти по этому параметру на лидирующие позиции. О том, что сегодня технология биометрии в России — №1 в мире, на полях ВЭФ-2024 заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Никто так далеко не продвинулся по качеству, точности в развитии этих технологий с применением, конечно же, инструментов искусственного интеллекта», — пояснил он.

Причем ключевое внимание уделяется при этом надежности. «Про надежность не так много говорят, а это все-таки безопасность. Мы не зафиксировали ни одного случая за время использования биометрии на своих терминалах, в которых была бы успешная реализация преступного замысла со стороны мошенника. И это, на самом деле, говорит о высочайшем уровне надежности этих устройств», — рассказал Кузнецов.

Как известно, подчеркнул зампред правления банка, в биометрии уже не передается фотография, чтобы сверить одну фотографию с другой. Это набор цифр и специальный код. Это, по сути, некий вектор, с которым работают специалисты, пишет «АиФ».

«Есть непрофессиональные заявления, которые говорят, что из-за биометрии за вами будут следить. Непрофессиональное осуждение, как мне представляется. Самое главное — это безопасность и надежность. Сегодня уже около 750 тысяч терминалов установлены по всей территории России, установим до конца года не менее миллиона этих терминалов. Прежде всего, розничная сеть. Сегодня многие имеют возможность оплатить улыбкой. Операция длится буквально 2-3 секунды, и оплата проходит улыбкой. Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется все больше и больше людей. Им это нравится. Это очень доступно и надежно, может быть, это самое главное», — подчеркнул Кузнецов.

Он также отметил, что в офисах банка процедура верификации клиентов в биометрии составляет плюс 7 миллионов операций в месяц. И это дорогого стоит в части надежности, скорости и удобства для граждан, отметил Кузнецов.

«Мне кажется, что за этим большое будущее. Потому что открывать, что называется, паспорт и сравнивать фотографию с оригиналом не всегда бывает эффективно. Очень много случаев, когда это не работает. Вот биометрический вектор обмануть невозможно», — подытожил зампред правления банка.