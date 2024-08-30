Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Легкий пар: чуткая штука
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Как создать ТОС
заработать на Пушкине
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
Первая ягода
 
 
 
ещё Общество 30.08.2024 17:260 Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики 05.09.2024 14:550 Арбитражные управляющие в Псковской области избегают компромиссов с должниками из-за риска собственной ответственности 05.09.2024 14:500 Посвящение в первоклассники организовали в Острове 05.09.2024 14:300 «Технология №1»: эксперты рассказали о развитии биометрии в России 05.09.2024 14:160 В Псковскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от гриппа 05.09.2024 14:020 Свыше 44 тысяч звонков поступило в службу «112» в Псковской области в августе
 
 
 
Самое популярное 29.08.2024 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова? 30.08.2024 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 30.08.2024 12:101 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Технология №1»: эксперты рассказали о развитии биометрии в России

05.09.2024 14:30|ПсковКомментариев: 0

Биометрические данные сегодня используются широко. Например, на такую технологию переходят банки. Это позволяет обеспечивать дополнительный уровень безопасности данных клиента, так как подделать биологические особенности человека крайне сложно. Естественно, что такую методику активно развивают. Причем России удалось достичь ощутимых успехов и даже выйти по этому параметру на лидирующие позиции. О том, что сегодня технология биометрии в России — №1 в мире, на полях ВЭФ-2024 заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Никто так далеко не продвинулся по качеству, точности в развитии этих технологий с применением, конечно же, инструментов искусственного интеллекта», — пояснил он. 

Причем ключевое внимание уделяется при этом надежности. «Про надежность не так много говорят, а это все-таки безопасность. Мы не зафиксировали ни одного случая за время использования биометрии на своих терминалах, в которых была бы успешная реализация преступного замысла со стороны мошенника. И это, на самом деле, говорит о высочайшем уровне надежности этих устройств», — рассказал Кузнецов. 

Как известно, подчеркнул зампред правления банка, в биометрии уже не передается фотография, чтобы сверить одну фотографию с другой. Это набор цифр и специальный код. Это, по сути, некий вектор, с которым работают специалисты, пишет «АиФ».

«Есть непрофессиональные заявления, которые говорят, что из-за биометрии за вами будут следить. Непрофессиональное осуждение, как мне представляется. Самое главное — это безопасность и надежность. Сегодня уже около 750 тысяч терминалов установлены по всей территории России, установим до конца года не менее миллиона этих терминалов. Прежде всего, розничная сеть. Сегодня многие имеют возможность оплатить улыбкой. Операция длится буквально 2-3 секунды, и оплата проходит улыбкой. Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется все больше и больше людей. Им это нравится. Это очень доступно и надежно, может быть, это самое главное», — подчеркнул Кузнецов.

Он также отметил, что в офисах банка процедура верификации клиентов в биометрии составляет плюс 7 миллионов операций в месяц. И это дорогого стоит в части надежности, скорости и удобства для граждан, отметил Кузнецов. 

«Мне кажется, что за этим большое будущее. Потому что открывать, что называется, паспорт и сравнивать фотографию с оригиналом не всегда бывает эффективно. Очень много случаев, когда это не работает. Вот биометрический вектор обмануть невозможно», — подытожил зампред правления банка.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 93 человека
05.09.2024, 14:550 Арбитражные управляющие в Псковской области избегают компромиссов с должниками из-за риска собственной ответственности 05.09.2024, 14:500 Посвящение в первоклассники организовали в Острове 05.09.2024, 14:420 Арестованный телефон заставил псковича погасить миллионный долг по алиментам 05.09.2024, 14:360 Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 27 ноября
05.09.2024, 14:300 «Технология №1»: эксперты рассказали о развитии биометрии в России 05.09.2024, 14:160 В Псковскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от гриппа 05.09.2024, 14:120 Сергей Пайст назначен врио руководителя компании «Экогрупп» 05.09.2024, 14:020 Свыше 44 тысяч звонков поступило в службу «112» в Псковской области в августе
05.09.2024, 13:490 Археологи обнаружили два костяных креста в Пскове на Красноармейской набережной 05.09.2024, 13:370 Мистический триллер «Дама Пик» приедет в Псков из Ижевска 05.09.2024, 13:320 Пропавший в Великих Луках пенсионер в зеленых сандалиях найден мертвым 05.09.2024, 13:242 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид
05.09.2024, 13:230 Водитель и пассажир Renault Logan пострадали при столкновении с лосем в Стругокрасненском округе 05.09.2024, 13:130 Сирену включат на Сиреневом бульваре в Пскове 5 сентября в 15:00 05.09.2024, 13:090 «Дело вкуса»: Локальные продукты в ресторанном бизнесе 05.09.2024, 13:082 РЖД оштрафовали за ненадлежащее содержание пешеходного моста в Новосокольниках
05.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Крах российской системы образования 05.09.2024, 12:550 Жителя Красногородского округа обвиняют в мошенничестве при получении пособия по безработице 05.09.2024, 12:451 Спецназовцы отработали захват условных вооружённых преступников в Псковской области 05.09.2024, 12:390 Водитель Chevrolet пострадал после столкновения с ВАЗ в Великих Луках
05.09.2024, 12:350 Оркестр военно-медицинской академии выступит на псковском фестивале «Михайловский бастион» 05.09.2024, 12:300 Трое молодых великолучан стали фигурантами уголовного дела за покупки за чужой счет 05.09.2024, 12:160 Зампред Сбера рассказал об эффективности биометрии в борьбе с кибермошенниками 05.09.2024, 12:120 Мост через реку Ловать в Великих Луках 7 сентября закроют для транспорта
05.09.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие? 05.09.2024, 11:540 «В поисках Пушкина…» в «Михайловское» приезжали телевизионщики ОТР 05.09.2024, 11:480 Ретро-сезон закроют в Пскове на выходных 05.09.2024, 11:380 Туманное утро ожидается в Псковской области 6 сентября
05.09.2024, 11:330 «Зверье мое»: Первая собака — к чему готовиться? ВИДЕО 05.09.2024, 11:310 Умер правнук Достоевского 05.09.2024, 11:220 Условия по накопительным счетам и вкладам Сбера стали ещё выгоднее 05.09.2024, 11:200 «Три мудреца»: Крах российской системы образования
05.09.2024, 11:201 Сельскохозяйственные ярмарки пройдут осенью в Псковской области 05.09.2024, 11:180 Пострадавший в Пскове мотоциклист в этом году дважды врезался в разворачивающиеся автомобили 05.09.2024, 11:110 Два ВАЗа горели в Псковской области из-за небезопасных сварочных работ 05.09.2024, 11:060 Псковичи смогут звонить и принимать вызовы через умную колонку
05.09.2024, 11:030 Сбербанк: Мошенники не смогли взломать биометрические терминалы 05.09.2024, 11:010 Сеть аптек в Пскове оштрафовали за нарушение прав на товарные знаки 05.09.2024, 10:550 «Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие? 05.09.2024, 10:522 Русские пути «псковского американца»
05.09.2024, 10:450 Млечный Путь сняли над разрушенным мостом в Выбутах. ТАЙМЛАПС 05.09.2024, 10:340 Оркестр Морского корпуса Петра Великого выступит на псковском фестивале «Михайловский бастион» 05.09.2024, 10:311 Информационный центр ЦИК начал свою работу 05.09.2024, 10:290 Два легковых автомобиля столкнулись на улице Гражданской в Пскове
05.09.2024, 10:270 Группа «Три дня дождя» дала бесплатный концерт на Савкиной горке в Пушкинском заповеднике 05.09.2024, 10:220 Центральную улицу в Бежаницах отремонтируют в рамках нацпроекта 05.09.2024, 10:200 Демьян, Любава и Оливия: названы самые необычные имена рожденных в августе псковичей 05.09.2024, 10:133 Уроженка Пскова Юлия Пересильд празднует 40-летие
05.09.2024, 10:090 На благоустройство территории детсада в Плюссе предусмотрят почти 2 млн рублей 05.09.2024, 10:020 Зарплата дальнобойщиков в Псковской области выросла на 90 тысяч рублей - исследование 05.09.2024, 09:570 Зампред Сбербанка: «Оплата улыбкой» полностью защищена от мошенников 05.09.2024, 09:390 Минометную мину нашли в Великих Луках
05.09.2024, 09:300 28 объектов капстроительства в псковской Середке включили в комплексные кадастровые работы 05.09.2024, 09:150 PlayStation 5 Pro привезут в Россию в декабре 05.09.2024, 09:150 Забитые и нелюбимые 05.09.2024, 09:000 Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе
05.09.2024, 08:490 СОЦПРОФ: Три четверти желающих заключить социальный контракт подают заявки через «Госуслуги» 05.09.2024, 08:400 Бизнес сможет подключать объекты к сетям через «Госуслуги» 05.09.2024, 08:190 Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21 процент 05.09.2024, 08:000 Очередная партия спецтехники для вывоза ТКО поступила в Псковскую область
05.09.2024, 07:400 Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID и оспой обезьян в РФ 05.09.2024, 07:200 32 новых автобуса закупят для Пскова до конца года 05.09.2024, 07:000 В России стали реже приобретать глюкометры из-за их подорожания 04.09.2024, 22:000 Псковские студенты могут отправиться на фестиваль «Нить культуры» в Петербург
04.09.2024, 21:471 Момент столкновения микроавтобуса с мотоциклом в Пскове на Октябрьском проспекте попал на видео 04.09.2024, 21:400 Почему сравнялись зарплаты курьеров и IT-специалистов, объяснила эксперт 04.09.2024, 21:200 Преподобному Сергию Радонежскому в Пскове посвятят лекцию 04.09.2024, 21:000 Студентов псковского колледжа призвали быть приверженцами ЗОЖ
04.09.2024, 20:400 Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам 04.09.2024, 20:361 Пскович попытался спрятать наркотик во рту и чуть не задохнулся 04.09.2024, 20:200 Годы первого знакомства псковичей с творчеством Цветаевой вспомнят на лекции 04.09.2024, 20:002 Большинство псковичей отрицательно относятся к ЕГЭ — опрос
04.09.2024, 19:400 Капитальный ремонт пешеходного моста в Дно планируется в 2025 году 04.09.2024, 19:200 Прогулку по мостам реки Псковы организуют для всех желающих 04.09.2024, 19:180 На участках трассы Р-23 будут введены ограничения скорости 5 сентября 04.09.2024, 19:000 Взаимодействие глав поселений с ветеринарной службой обсудили на совещании в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru