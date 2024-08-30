Общество

«Зверье мое»: Первая собака — к чему готовиться? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 сентября.

Ведущая Ульяна Лаблюк пригласила в студию коллегу Ксению Журавкову, в семье которой недавно произошло пополнение. Главный герой - пёс Беляш, которому 4 сентября исполнилось полгода.

Его хозяйка рассказала, почему впервые решила завести питомца, как готовилась к приёму нового члена семьи и какие сюрпризы он преподнёс. Почему поначалу Ксения рыдала и говорила псу, что «отдаст его в детский дом» и почему она никогда этого не сделает? Как меняется образ жизни с появлением собаки? К каким нюансам стоит быть готовым на прогулках? Об этом и многом другом - в эфире.

Повтор выпуска в 18.29.