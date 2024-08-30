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Общество

Жителя Красногородского округа обвиняют в мошенничестве при получении пособия по безработице

05.09.2024 12:55|ПсковКомментариев: 0

Жителя Красногородского муниципального округа обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

По данным следствия, обвиняемый, являясь получателем ежемесячного пособия по безработице, утаил от органов службы занятости факт заключения трудового договора. Несмотря на предупреждение о необходимости своевременного информирования о любых обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплаты пособия, мужчина умышленно не сообщил о своем трудоустройстве.

Таким образом, он похитил денежные средства, предназначенные для безработных граждан.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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