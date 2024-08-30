Общество

Новый сквер и Синий мост в Опочке посетил депутат Александр Козловский

В 2024 году в Опочке по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили сквер у дома №7 на улице Водной. В сквере устроили освещение и пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установили скамейки и урны, посадили саженцы деревьев, сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы от Псковской области, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«С результатами работ ознакомился сегодня во время визита, в округе работали с главой Опочецкого муниципального округа Юрием Ильиным и депутатом областного Собрания Игорем Дитрихом», - отметил депутат.

Также Александр Козловский положительно отметил работу муниципалитета по ремонту Синего моста, который ведет к скверу. На нем заменили деревянный настил и окрасили перила. Сейчас ведутся работы над подходом к мосту.

Также на встрече с активом муниципалитета Александр Козловский обсудил основные для региона проблемы: частые отключения электроэнергии и отсутствие устойчивой интернет-связи. Эти и другие вопросы депутат взял на контроль.

Напомним, что ранее Александр Козловский посетил Новоржев.