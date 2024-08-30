Общество

Дновский округ лидирует в Псковской области по развитию ТОС

Успешную работу по развитию системы территориального общественного самоуправления в Дновском муниципальном округе отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с главой Дновского района Михаилом Шауркиным и главой городского поселения Дно Геннадием Яружным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников обратил внимание, что в муниципалитете образованы 44 ТОСа, которые успешно реализуют важные и актуальные для жителей округа проекты. Кроме того, глава региона похвалил муниципальную команду за хорошие показатели по реализации национальных проектов. «Темпы у вас взяты хорошие, очевидно, что их нужно сохранить. Новая президентская пятилетка наступает, и очень важно применить тот опыт, который вы наработали и накопили», — заметил Михаил Ведерников.

Во время разговора с нлавой региона Михаил Шауркин проинформировал о реализации важнейших для Дновского края проектов, за последние 5 лет на развитие инфраструктуры привлечено 1,5 млрд рублей. «Социально-экономическое развитие муниципалитета находится на стабильном уровне. Предприятия работают на полную мощность, развиваются», — заметил он.

Михаил Шауркин рассказал о работах, которые в этом году провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершен ремонт очередного участка тротуара на улице Ленина. Руководитель муниципалитета отметил, что от жителей Дно поступают положительные оценки того, как преобразилась территория в центре населенного пункта.

Отдельно глава района поблагодарил губернатора за внимание и поддержку ТОС, отметив значение данного механизма для привлечения дополнительного финансирования.

Михаил Ведерников в свою очередь поинтересовался, какой объем средств был привлечен через систему ТОС. Михаил Шауркин отметил положительную динамику в этом вопросе и проинформировал, что в этом году активистами ТОС привлечено 8 млн рублей, в прошлом — 3 млн рублей.

В качестве положительного примера совместной работы жителей и представителей власти он привел благоустройство территории, которая прилегает к новой спортивной площадке школы №1. «Мы собрались с администрацией школы, привлекли жителей, которые создали ТОС. На приведение в порядок территории направлено 800 тысяч рублей: 500 тысяч рублей — по конкурсу ТОС, еще 300 тысяч рублей — местный бюджет и инициативные вложения». А благодаря поддержке из регионального бюджета проведено асфальтирование еще одной территории у школы №1. На обновленном пространстве в этом году прошла торжественная линейка.

Обращаясь к губернатору, Михаил Шауркин обратился с просьбой оказать содействие в возведении нового спортивного сооружения. Действующий спортивный комплекс не отвечает современным требованиям и нуждается в постоянном ремонте. По оценкам специалистов капитальный ремонт этого здания нецелесообразен, добавил он. Михаил Ведерников отметил, что возможные варианты строительства спортивного учреждения будут проработаны с компанией «Газпром» и с профильным федеральным министерством.

Глава городского поселения «Дно» Геннадий Яружный озвучил другой не менее актуальный для округа вопрос ремонта региональных дорог Дно — Искра и Дно — Лукомо. Михаил Шауркин в первую очередь обратил внимание на дорогу Дно — Искра, отметив ее значение для жителей муниципалитета. Она остро требует проведения ремонтных работ. Разработан проект, согласно которому предполагается ремонт и перевод с песчано-гравийного на асфальтовое покрытие. Михаил Ведерников отметил, что будет проработан вопрос поэтапного ремонта этой дороги.

Завершая встречу, Михаил Ведерников обратил внимание руководства исполнительной и законодательной ветвей власти муниципалитета не терять время, встречаться с населением и заранее прорабатывать и готовить заявки на участие в федеральных программах.