Не унылая пора: как избавиться от апатии осенью

В этом году сентябрь благосклонен к жителям Псковской области и радует тёплой солнечной погодой, но всё хорошее рано или поздно кончается. Наступит пора, когда разверзнутся хляби небесные, на улице похолодает, всё вокруг станет серым и неприглядным. У кого-то это неминуемо вызовет апатию и одно единственное желание - закутаться в плед и проспать до весны.
Что делать, чтобы улучшить настроение и не скатиться в депрессию? Псковская Лента Новостей публикует рекомендации психологов, которые позволят избежать осенней хандры и посмотреть на холодное время года совершенно с другого ракурса.
По наблюдениям специалистов, именно осенью люди чаще обращаются к психологу с депрессивными симптомами. На смену отпуску и тёплым денькам приходят рабочие будни с осенним ненастьем, похолоданием, которое влечёт за собой простуды, и темнотой по утрам и вечерам. Все эти факторы могут сделать жизнь гораздо менее приятной и поспособствовать грусти.
Плохим настроением реагируют на осень лишь те люди, которые видят мир в черно-белом формате, считает практический психолог, психоаналитический терапевт Катерина Иванова. Она подчеркнула, что осень - это всегда оттенки: летнее солнце и зелёная трава в сентябре, желтые листья под ногами в октябре, морозное утро в ноябре и небо - от голубого до серого.
Если совсем не получается принять осень, то, вероятно, человеку трудно принимать себя в каком-то невеселом состоянии, продолжила психолог. С этим можно и нужно работать, потому что все чувства и состояния жизненно необходимы, дело лишь в умении их понимать, принимать и использовать во благо.
«Грусть - не то состояние, которое можно исследовать по гендерному признаку: иногда грустят все. Просто в обществе всё ещё остаются стереотипы, что «мальчики не плачут». Надеюсь и верю, что этому рано или поздно придет конец, и мы сможем относиться ко всем человеческим чувствам с уважением, вне зависимости от того, мужчиной они проявляются или женщиной. Не очень хорошо, когда грустить становится привычкой. А если человек в целом получает удовольствие от жизни, но какая-то реальная ситуация (развод, трудности в отношениях, потеря работы и так далее) заставляет его печалиться, то это вполне нормально. И лучше всего дать себе время на эту грусть, а не бежать от нее, потому что себя не обманешь», - добавила эксперт.
В холодное время года поток клиентов увеличивается, подтверждает и бизнес-психолог, основатель школы для женщин Ирина Ремер. Лето — период отпусков, а осенью стартует «деловой сезон», люди начинают интенсивно работать. И, как следствие, им может требоваться помощь: эмоциональное выгорание, поиск новых решений и идей, переход на другой уровень, построение планов и целей — наиболее частые осенне-зимние запросы. Также в топе всегда остаётся тема отношений между мужчиной и женщиной, родителями и детьми.
При этом важно осознавать, что осенний сезон прекрасен, как и любой другой, и прожить его нужно с радостью.
Ирина Ремер считает, что грустить более склонны женщины, но лишь потому, что они психологически менее стабильны, нежели мужчины. «Они более впечатлительные, более чувственные ко всему. Женщинам просто нужно знать, что у них есть такая склонность, и уметь выводить себя из состояния грусти в состояние радости. Или, как я это называю, «счастливо грустить» - иногда это необходимо, но важно понимать, что всего лишь миг. Допустим, пять минут погрустили, и после переключились на другие дела», - пояснила психолог.
По её мнению, у каждой из представительниц прекрасного пола должен быть под рукой свой список заряжающих дел. Одним по душе творческая деятельность, другим - движение, танцы, спорт, прогулки, третьим - шопинг. Рисовать, вышивать, медитировать, общаться, читать книги, массаж, спа-салоны - у каждой женщины свой способ избавляться от грусти.
Осеннюю хандру часто называют «депрессией», что не совсем корректно. Поэтому оговоримся: вышеперечисленные рекомендации актуальны именно для тех, кто испытывает грусть по поводу приближающихся холодов или расстроен какими-либо бытовыми неурядицами. Желание закутаться в плед и не выходить на улицу из-за моросящего дождя — это временный спутник плохого настроения, которое совсем не сложно исправить. А вот депрессия - серьезная болезнь, требующая обязательного лечения. Как отличить её от обычной хандры?
«Основные симптомы: снижение настроения, вялость, апатия, потеря сна или, наоборот, постоянный сон, потеря аппетита, разбитость, потеря интереса к жизни и её смыслу», - перечислила психолог Олеся Бабурина.
«При этом стоит помнить, что если вы набрали большое количество баллов, это ещё не значит, что у вас будет диагностирована депрессия или какое-то иное расстройство, заболевание. Но посетить врача необходимо», - подчеркнула психолог Катерина Иванова.
Она обратила внимание, что стресс так или иначе всегда будет присутствовать в жизни, и нужно не снижать его уровень, изолируясь от всего мира, а менять отношение человека к себе, к окружающим, к жизни в целом. Ведь то, как мы справляемся с трудностями, говорит об уровне организации личности.
«Тем, кто нервничает по любому поводу, вероятно, нужно обратиться к специалисту. Вероятно, это уже сложившееся устойчивое поведение, своего рода привычка. Возможно, человек не понимает, что можно жить иначе, и умеренной реакции на стресс просто не у кого было научиться. С этим можно и нужно работать, всё поправимо. Если вам плохо, нужно обязательно искать помощь. Ваша жизнь - не черновик, она одна, стоит ли тратить её на постоянные нервы по поводу и без? Многое в наших руках, стоит только захотеть себе помочь. И тогда осень, непременно, может стать любимым временем года! Всем здоровья и замечательной осени!» - подытожила Катерина Иванова.
Её коллега Ирина Ремер также уверена, что стресс — это нормальное обстоятельство, и задача человека - уметь справляться с ним адекватно. Она рекомендует работать над эмоциональным интеллектом, умением относиться к переменам правильно и быстро адаптироваться, чтобы уходила излишняя тревожность, ощущение опасности. Порой справиться с этой задачей самостоятельно сложно, тогда на помощь придут специалисты.
«Сейчас есть современные технологии, помогающие человеку становиться эмоционально адекватным. Умение выходить из стресса - один из главных навыков нашего времени, нужно учиться адекватно проживать свои эмоции и вовремя помогать себе. Затяжной стресс может привести к депрессии, и тогда без помощи специалистов не выбраться. Если человек не видит выхода, находится в затяжном унынии, ничем не может себе помочь, и даже нет сил обратиться к кому-либо - здесь уже, возможно, нужен не только психолог, но и психотерапевт», - предостерегла Ирина Ремер.
Мы присоединяемся ко всему вышесказанному и желаем вам яркой, красочной, радостной и необыкновенной осени, которая плавно перетечёт в волшебную зиму. Цените каждый день и ищите в нём позитив, даже если негатива, на первый взгляд, больше. А если уж осенняя хандра совсем одолела, и её проявления стали слишком явными и продолжительными, начали негативно влиять на качество жизни, не пренебрегайте помощью специалистов.
Ульяна Лаблюк