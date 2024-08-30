Общество

Не унылая пора: как избавиться от апатии осенью

В этом году сентябрь благосклонен к жителям Псковской области и радует тёплой солнечной погодой, но всё хорошее рано или поздно кончается. Наступит пора, когда разверзнутся хляби небесные, на улице похолодает, всё вокруг станет серым и неприглядным. У кого-то это неминуемо вызовет апатию и одно единственное желание - закутаться в плед и проспать до весны.

Что делать, чтобы улучшить настроение и не скатиться в депрессию? Псковская Лента Новостей публикует рекомендации психологов, которые позволят избежать осенней хандры и посмотреть на холодное время года совершенно с другого ракурса.

Находить приятное и приумножать

По наблюдениям специалистов, именно осенью люди чаще обращаются к психологу с депрессивными симптомами. На смену отпуску и тёплым денькам приходят рабочие будни с осенним ненастьем, похолоданием, которое влечёт за собой простуды, и темнотой по утрам и вечерам. Все эти факторы могут сделать жизнь гораздо менее приятной и поспособствовать грусти.

Как лучше помочь себе в этот период времени? Советы от практикующего психолога Олеси Бабуриной:

1. Очень важно не перетруждаться и хорошо высыпаться. Если не давать организму регулярно и полноценно восстанавливать силы, это приведет к нежелательным результатам, в том числе и к хандре.

2. Лучший помощник - природа. В хорошую солнечную погоду обязательно дарите себе прогулки на свежем воздухе. Отправьтесь в парк или лес, где приятно погулять и пошуршать осенними листьями.

3. Перейдите на здоровое питание. Возможно, это вас немного удивит, но пища оказывает серьёзное влияние на моральный дух. Рациональное питание – это залог здоровья и продуктивного дня. Если нужно, помогите организму витаминами.

4. Двигайтесь. Движение – это жизнь. Организм нуждается в движении, от его недостатка у современного человека случаются сбои и на физическом, и на психическом уровнях.

5. Делайте то, что любите, занимайтесь тем, что поднимает вам настроение: читайте книги, смотрите любимые фильмы, подарите себе красивый теплый свитер и яркий зонт, устраивайте посиделки с близкими и друзьями.

«Самое главное - находить хорошее в жизни, то, за что вы можете быть благодарны. Работа (даже не любимая) позволяет зарабатывать вам деньги. Возможно, на этой работе всё же есть хорошие люди? Ваша работа (сфера деятельности) приносит пользу другим. Дети в школе встречаются с одноклассниками, учатся дружить, узнают много нового и интересного. Да, не всегда приятно вставать рано и потом еще делать уроки… Попробуйте найти то приятное, что есть в вашей жизни осенью, и приумножить это», - рекомендует Олеся Бабурина.

Любить жизнь во всех проявлениях

Плохим настроением реагируют на осень лишь те люди, которые видят мир в черно-белом формате, считает практический психолог, психоаналитический терапевт Катерина Иванова. Она подчеркнула, что осень - это всегда оттенки: летнее солнце и зелёная трава в сентябре, желтые листья под ногами в октябре, морозное утро в ноябре и небо - от голубого до серого.

«Я люблю осень. На мой взгляд, снижение настроения, сонливость и упадок сил не стоит связывать с каким-то временем года, потому что если вы любите жизнь - то во всех её проявлениях. Да, осень подготавливает природу ко сну, от того может стать немного грустно, но стоит помнить, что это естественный процесс, и после сна снова наступит пробуждение», - отметила специалист.

Как не впасть в уныние? Рекомендации от Катерины Ивановой такие:

1. Осознать и прочувствовать, что каждый день этой осени больше никогда не повторится. И каждый из них - это подарок, а не гарантированная данность. Как только получится это понять, отношение не только к осени, но и к жизни в целом поменяется.

2. Если вы проснулись осенним утром, и можете, идя по улице, вдыхать чуть холодный воздух, то, поверьте, вы счастливее многих! Осень — замечательный повод немного остановиться, задуматься, побыть наедине с собой и миром.

3. Поспособствовать поднятию настроения может какое-то сезонное занятие. Например, Катерина Иванова любит печь шарлотку и угощать близких людей. А как только станет чуть холоднее, варит глинтвейн, пробуя разные рецепты.

4. Именно осенью можно провести дома генеральную уборку и наконец-то подарить, продать или отдать ненужные вещи. Попробуйте, и вы почувствуете, насколько сразу станет легче.

5. Очень важны режим дня, сбалансированное питание, при необходимости прием витаминов (после консультации с врачом). Начинать нужно всегда с удовлетворения базовых физических потребностей: еда, сон и, конечно же, любовь.

Если совсем не получается принять осень, то, вероятно, человеку трудно принимать себя в каком-то невеселом состоянии, продолжила психолог. С этим можно и нужно работать, потому что все чувства и состояния жизненно необходимы, дело лишь в умении их понимать, принимать и использовать во благо.

Грустить в любое время года — это нормально, если есть повод. Причём это касается как женщин, так и мужчин.

«Грусть - не то состояние, которое можно исследовать по гендерному признаку: иногда грустят все. Просто в обществе всё ещё остаются стереотипы, что «мальчики не плачут». Надеюсь и верю, что этому рано или поздно придет конец, и мы сможем относиться ко всем человеческим чувствам с уважением, вне зависимости от того, мужчиной они проявляются или женщиной. Не очень хорошо, когда грустить становится привычкой. А если человек в целом получает удовольствие от жизни, но какая-то реальная ситуация (развод, трудности в отношениях, потеря работы и так далее) заставляет его печалиться, то это вполне нормально. И лучше всего дать себе время на эту грусть, а не бежать от нее, потому что себя не обманешь», - добавила эксперт.

Бархатная поддержка

В холодное время года поток клиентов увеличивается, подтверждает и бизнес-психолог, основатель школы для женщин Ирина Ремер. Лето — период отпусков, а осенью стартует «деловой сезон», люди начинают интенсивно работать. И, как следствие, им может требоваться помощь: эмоциональное выгорание, поиск новых решений и идей, переход на другой уровень, построение планов и целей — наиболее частые осенне-зимние запросы. Также в топе всегда остаётся тема отношений между мужчиной и женщиной, родителями и детьми.

При этом важно осознавать, что осенний сезон прекрасен, как и любой другой, и прожить его нужно с радостью.

«Переход в новый период всегда свидетельствует о том, что у нас что-то меняется - и в физиологии, и в психике. Как приспосабливаться? Обязательно следить за режимом сна и отдыха. Также нужны яркие, теплые краски, которые нас питают, насыщают и помогают восстановлению. И, конечно же, прогулки, которые приносят впечатления», - озвучила рекомендации Ирина Ремер. - Мы смотрим на осеннее солнце, на красоту деревьев, золотистые шуршащие листья. Мы видим, слышим, чувствуем, осязаем, трогаем и сами окутываем себя внутренним теплом, что способствует поднятию настроения. Даем себе ощущение такой бархатной поддержки».

С сокращением светового дня человеку действительно может не хватать гормонов радости, и нужно научиться их добывать различными способами:

1. Цветотерапия - надевать одежду ярких, освежающих цветов, особенно вблизи лица. Вольно не вольно они воздействуют на психику. От коричневых, черных, серых и других тёмных оттенков лучше отказаться.

2. Старайтесь больше улыбаться — эта элементарная практика включает гормоны, убирающие стресс.

3. Вы склонны к ипохондрии, и ваш стиль жизни — жаловаться, сетовать на всё, в том числе и на сезон? Можно отнестись к этому по-другому: осень - прекрасное время для радости, успеха, путешествий, интересных возможностей.

Ирина Ремер считает, что грустить более склонны женщины, но лишь потому, что они психологически менее стабильны, нежели мужчины. «Они более впечатлительные, более чувственные ко всему. Женщинам просто нужно знать, что у них есть такая склонность, и уметь выводить себя из состояния грусти в состояние радости. Или, как я это называю, «счастливо грустить» - иногда это необходимо, но важно понимать, что всего лишь миг. Допустим, пять минут погрустили, и после переключились на другие дела», - пояснила психолог.

По её мнению, у каждой из представительниц прекрасного пола должен быть под рукой свой список заряжающих дел. Одним по душе творческая деятельность, другим - движение, танцы, спорт, прогулки, третьим - шопинг. Рисовать, вышивать, медитировать, общаться, читать книги, массаж, спа-салоны - у каждой женщины свой способ избавляться от грусти.

Всё поправимо

Осеннюю хандру часто называют «депрессией», что не совсем корректно. Поэтому оговоримся: вышеперечисленные рекомендации актуальны именно для тех, кто испытывает грусть по поводу приближающихся холодов или расстроен какими-либо бытовыми неурядицами. Желание закутаться в плед и не выходить на улицу из-за моросящего дождя — это временный спутник плохого настроения, которое совсем не сложно исправить. А вот депрессия - серьезная болезнь, требующая обязательного лечения. Как отличить её от обычной хандры?

«Основные симптомы: снижение настроения, вялость, апатия, потеря сна или, наоборот, постоянный сон, потеря аппетита, разбитость, потеря интереса к жизни и её смыслу», - перечислила психолог Олеся Бабурина.

Если вы подозреваете у себя депрессию, можно пройти тест «шкала Бека», лучше сделать это 2-3 раза в разных состояниях (когда лучше-хуже). Методику легко найти в интернете, она поможет понять, есть ли повод обратиться к врачу.

«При этом стоит помнить, что если вы набрали большое количество баллов, это ещё не значит, что у вас будет диагностирована депрессия или какое-то иное расстройство, заболевание. Но посетить врача необходимо», - подчеркнула психолог Катерина Иванова.

Она обратила внимание, что стресс так или иначе всегда будет присутствовать в жизни, и нужно не снижать его уровень, изолируясь от всего мира, а менять отношение человека к себе, к окружающим, к жизни в целом. Ведь то, как мы справляемся с трудностями, говорит об уровне организации личности.

«Тем, кто нервничает по любому поводу, вероятно, нужно обратиться к специалисту. Вероятно, это уже сложившееся устойчивое поведение, своего рода привычка. Возможно, человек не понимает, что можно жить иначе, и умеренной реакции на стресс просто не у кого было научиться. С этим можно и нужно работать, всё поправимо. Если вам плохо, нужно обязательно искать помощь. Ваша жизнь - не черновик, она одна, стоит ли тратить её на постоянные нервы по поводу и без? Многое в наших руках, стоит только захотеть себе помочь. И тогда осень, непременно, может стать любимым временем года! Всем здоровья и замечательной осени!» - подытожила Катерина Иванова.

Её коллега Ирина Ремер также уверена, что стресс — это нормальное обстоятельство, и задача человека - уметь справляться с ним адекватно. Она рекомендует работать над эмоциональным интеллектом, умением относиться к переменам правильно и быстро адаптироваться, чтобы уходила излишняя тревожность, ощущение опасности. Порой справиться с этой задачей самостоятельно сложно, тогда на помощь придут специалисты.

«Сейчас есть современные технологии, помогающие человеку становиться эмоционально адекватным. Умение выходить из стресса - один из главных навыков нашего времени, нужно учиться адекватно проживать свои эмоции и вовремя помогать себе. Затяжной стресс может привести к депрессии, и тогда без помощи специалистов не выбраться. Если человек не видит выхода, находится в затяжном унынии, ничем не может себе помочь, и даже нет сил обратиться к кому-либо - здесь уже, возможно, нужен не только психолог, но и психотерапевт», - предостерегла Ирина Ремер.

Мы присоединяемся ко всему вышесказанному и желаем вам яркой, красочной, радостной и необыкновенной осени, которая плавно перетечёт в волшебную зиму. Цените каждый день и ищите в нём позитив, даже если негатива, на первый взгляд, больше. А если уж осенняя хандра совсем одолела, и её проявления стали слишком явными и продолжительными, начали негативно влиять на качество жизни, не пренебрегайте помощью специалистов.

Ульяна Лаблюк