Общество

Риски «серой» зарплаты перечислил юрист

Какие риски скрываются за оплатой труда в конверте, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Риски «серой» зарплаты для сотрудника:

Неофициальную часть могут не заплатить.

Работодатель может пообещать, что будет ее выплачивать, а по факту платить не будет. Если эта часть зарплаты не была установлена ни трудовым договором, ни локальными актами организации, получить с работодателя деньги будет очень сложно.

Пострадают отпускные.

В расчет средней зарплаты идут только официальные выплаты, поэтому средняя зарплата при серой схеме будет меньше. Что это значит? Меньше отпускных, меньше размер оплаты донорских дней и так далее.

Будут меньше платить за больничный и декрет.

«Серый» работодатель платит взносы на обязательное социальное страхование только с официальной части зарплаты. В случае серой зарплаты у сотрудника будет меньше больничный, декретные и другие социальные выплаты, которые рассчитываются из его заработка.

Будет маленькая пенсия.

При серой зарплате отчисления в Социальный фонд РФ будут идти только с официальной части.

«Если для вас принципиально получать только белую зарплату, напишите об этом в резюме в блоке с дополнительными сведениями о себе. Конечно, это не гарантирует, что серую схему вам никто не предложит, но все же часть таких вариантов отсеется», - советует эксперт.