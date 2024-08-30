Общество

Подход к ремонту дворов в Пыталово положительно оценил Александр Козловский

В Пыталово показывают хороший пример комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий. Жители домов №№4, 6, 8 и 10 на улице Белорусской поэтапно обновляют свой большой двор. С результатами реализации их инициатив ознакомился во время рабочей поездки депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

Напомним, что ранее в этом дворе по проекту «Формирование комфортной городской среды» сделали пешеходную дорожку и установили детский игровой комплекс. Также по этой программе была заасфальтирована проезжая часть дворов на улице Белорусской, дома №4 и №6.

«Пыталовские дворы приводятся в порядок и силами общественников. Активисты территориального общественного самоуправления "Домашний уют" реализовали необычный проект. В этом году на средства регионального гранта заменили лестницы и площадки сараев во дворе своего дома №44 на улице Красноармейской. Здесь они хранят свои велосипеды и прочий необходимый инвентарь. Кроме того, в рамках проекта общественники разобрали кирпичный сарай, установили две скамейки. Своей активностью они вдохновляют жителей соседних домов, которые тоже планируют создавать ТОСы и благоустраивать свои дворы», - отметил Александр Козловский.

Также депутат провел встречу с активом Пыталовского муниципального округа. Отмечается, что повестка была обширной, а озвученные вопросы будут решаться при содействии с главой округа Верой Кондратьевой и местными жителями.