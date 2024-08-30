Общество

«Семейные ценности»: Игры для ребенка - польза или вред? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 сентября.

Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко поговорили о пользе и вреде игр и для обсуждения это темы пригласили члена Псковского регионального Совета отцов, многодетного отца, директора детского творческого лагеря «Камчатка» Сергея Ремера.

Какие основополагающие и полезные для личности функции игры можно выделить, начиная с рождения? Насколько гаджеты вредны для развития ребенка? Как можно обеспечить баланс, чтобы электронные устройства не захватывали основную часть его жизни? Действительно ли компьютерные игры так вредны или, наоборот, они незаслуженно демонизированы в обществе? Об этом и многом другом - в эфире.