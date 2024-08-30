Общество

Интерактивные площадки откроются в Пскове на фестивале «Территория детства»

Интерактивные площадки для детей откроются на фестивале «Территория детства» в Финском парке и парке Строителей в Пскове 7 сентября, сообщается в Telegram-канале «Псков туристический».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков туристический»

В фестивале примут участие более 50 организаций спорта, образования и культуры. Будут присутствовать представители кружков и секций для детей

Будет организовано три тематические зоны, в каждой из которых учреждения проведут презентации своих образовательных программ, мастер-классы, а на специальных подиумах - яркие показательные выступления.

Дети смогут не только увидеть, чем можно заняться в свободное от школы время, но и попробовать различные активности, познакомиться с будущими наставниками и записаться на первое занятие.

Мероприятие состоится на берегах реки Псковы, в Финском парке и парке Строителей, 7 сентября с 11:00 до 17:00.