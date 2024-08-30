Общество

Интерактивную игру по станциям «Псковская грамота» провели для псковских школьник

Интерактивную игру по станциям под названием «Псковская грамота» провели активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» для школьников в Псковском техническом лицее 6 сентября. Игра была приурочена к празднованию Международного дня грамотности, который отмечается 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

В начале мероприятия ведущая рассказала ребятам об истории праздника, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества, а так же о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года.

Перед началом квеста к участникам игры с приветственным словом обратился секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов. Он рассказал о значимости праздника и о том, зачем в современном мире нужно быть грамотными людьми.

«В классическом понимании, грамотность – это знание своего родного языка и литературы. Сегодня это понятие гораздо шире. Есть цифровая грамотность, политическая. Обязательно будьте грамотными в разных аспектах, старайтесь учиться, трудитесь, посещайте библиотеку, не забывайте заниматься спортом. Поверьте, ваши старания не пройдут даром. Всё это вам обязательно пригодится в жизни, и достигните желаемого», – сказал Валерий Филимонов и пожелал ребятам успехов в игре.

«Когда речь идет о грамотности, многие представляют учителей. На самом деле грамотность – это гораздо больше, чем правильная пунктуация и орфография. Это последовательность действий, которые приводят к правильному результату. Учитесь, принимайте правильные решения, идите в ногу со временем и пишите грамотно, даже создавая мемы», – отметил руководитель Псковского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Алексеев.

В ходе игры участникам предстояло пройти несколько точек, выполняя задания на проверку грамотности, орфографии и пунктуации. Для оценки выполнения игровых заданий организаторы сформировали жюри, члены которого с использованием балльной системы провели оценку выполненных заданий на каждой станции и сформировали рейтинговую таблицу, определив затем победителей.

Все участники интерактивной игры были отмечены памятными призами.