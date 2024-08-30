Общество

На пост зампредседателя Арбитражного суда Псковской области претендуют два кандидата

Председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области Владимир Орлов и исполняющая обязанности заместителя председателя Светлана Циттель претендуют на позицию зампредседателя Арбитражного суда региона. Заявления кандидатов рассмотрят 16 сентября, следует из информации на сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области по итогам четвертого заседания Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

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Напомним, Федор Тимаев, руководивший региональным Арбитражным судом с ноября 2014 года, в январе 2024 года получил должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (в Саратове).