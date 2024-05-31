Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области по итогам четвертого заседания Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ВККС.
Любовь Алексеева. Фото: pskov.arbitr.ru
Напомним, Любовь Алексеева исполняла обязанности председателя регионального Арбитражного суда.
Любовь Алексеева родилась 13 августа 1985 года. В 2008 году окончила ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» «Юридический институт правового администрирования» по специальности «юриспруденция», с квалификацией «юрист». В 2014 году награждена благодарственным письмом главного федерального инспектора по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 2017 году награждена благодарностью Совета судей Российской Федерации. Пятый квалификационный класс. В 2020 году награждена почетной грамотой Совета судей Псковской области и Арбитражного суда Псковской области. В 2022 году награждена знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской федерации «За усердие» II степени.
Напомним, Федор Тимаев, руководивший региональным Арбитражным судом с ноября 2014 года, в январе 2024 года получил должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (в Саратове).