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Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области

Любовь Алексеева рекомендована на должность председателя Арбитражного суда Псковской области по итогам четвертого заседания Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Любовь Алексеева. Фото: pskov.arbitr.ru

Напомним, Любовь Алексеева исполняла обязанности председателя регионального Арбитражного суда.

Любовь Алексеева родилась 13 августа 1985 года. В 2008 году окончила ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» «Юридический институт правового администрирования» по специальности «юриспруденция», с квалификацией «юрист». В 2014 году награждена благодарственным письмом главного федерального инспектора по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 2017 году награждена благодарностью Совета судей Российской Федерации. Пятый квалификационный класс. В 2020 году награждена почетной грамотой Совета судей Псковской области и Арбитражного суда Псковской области. В 2022 году награждена знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской федерации «За усердие» II степени.

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Напомним, Федор Тимаев, руководивший региональным Арбитражным судом с ноября 2014 года, в январе 2024 года получил должность председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (в Саратове).