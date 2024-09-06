Общество

Росгвардия отмечает 106-летие образования военно-политических органов

День образования военно-политических подразделений Росгвардии отмечается 9 сентября. В этот день 1918 года был образован культурно-просветительский отдел при штабе корпуса ВЧК, который в последующем был реорганизован в политический. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Изображение: управление Росгвардии по Псковской области

По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова заместитель главы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьев поздравил военнослужащих, сотрудников полиции Росгвардии, лиц гражданского персонала, выполняющих обязанности в сфере военно-политической (политической) работы, ветеранов воспитательных структур со 106-летием военно-политических (политических) органов.

В своем поздравлении заместитель главы ведомства подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года офицеры военно-политических (политических) органов выполняют боевые задачи специальной военной операции. Находясь непосредственно в боевых порядках подразделений Росгвардии, личным примером, проявляя лучшие профессиональные качества, мужество и отвагу, вдохновляют и мобилизуют, а также поднимают боевой дух военнослужащих и сотрудников полиции Росгвардии на успешное выполнение поставленных боевых задач. Об этом свидетельствует награждение государственными наградами Российской Федерации более 300 офицеров-политработников

Заместитель директора Росгвардии поблагодарил всех должностных лиц военно-политических (политических) органов войск национальной гвардии за добросовестный и самоотверженный труд и выразил уверенность в том, что и впредь их профессиональный уровень будет соответствовать сложности и ответственности задач, поставленных перед Росгвардией руководством страны.

Отдельные слова благодарности обращены к ветеранам воспитательных структур, чей опыт, энергия, житейская мудрость и профессиональные знания вносят поистине бесценный вклад в воспитание и обучение личного состава войск национальной гвардии, рассказали в ведомстве.

Генерал-полковник Алексей Воробьев пожелал специалистам военно-политических (политических) органов, их родным и близким счастья, здоровья, успехов в службе и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества.